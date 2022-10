As melhores fotografias panorâmicas do mundo não deixam nada de fora

Durante “dezenas de milhões de anos”, a neve derretida do glaciar Tianshan revelou “as veias” que Jinyi He fotografou, com a ajuda de um drone, na cidade onde cresceu, a chinesa Xinjiang. A Veia é uma das três imagens do fotógrafo vencedor da 13-ª edição dos EPSON International Pano Awards, o maior concurso mundial para a fotografia panorâmica.

“Como fotógrafo de paisagens sou apaixonado por explorar as paisagens majestosas chinesas normalmente desconhecidas para fotógrafos ocidentais”, escreveu Jinyi He. Cada imagem que apresentou a concurso é “cosida” a partir de mais de 40 fotografias, tiradas a partir de pontos diferentes.

Este ano, os prémios Pano receberam mais de 4100 entradas, de 1197 fotógrafos profissionais e amadores de 98 países, lê-se no comunicado do concurso. Algumas das melhores imagens seleccionadas pelo júri e pelo curador e fotógrafo David Evans podem ser vistas nesta fotogaleria.