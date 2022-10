A pandemia imaginada da “Inclusão Total”

A inclusão é benéfica para todos e em particular para alunos cujas condições particulares de desenvolvimento tornariam mais difícil o seu contato com outros jovens.

Não faltam reflexões sobre o que se deve entender por “inclusão”. E todas elas são necessárias porque a palavra inclusão presta-se a inúmeros equívocos. Talvez valha a pena começar até por falar do que não é a inclusão. Antes de mais, a inclusão não pode ser colocar alunos com dificuldades em ambientes que não os querem receber. Impor a presença de alunos com dificuldades em estruturas que têm a expectativa de só receberem alunos “homogéneos” e que aprendam “bem e rápido” seria uma violência inútil. Felizmente – e como salienta o relatório de peritos da OCDE recentemente publicado sobre a situação da Educação Inclusiva em Portugal - não é este o caso nas nossas escolas públicas.