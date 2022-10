A “Economia da Católica”

Que me perdoe o Sr. António Monteiro Fernandes a glosa que faço do título da sua carta ao director - A “Economia de Francisco - vinda no PÚBLICO de segunda-feira, mas faço-o para lhe elogiar o acerto da escrita, feito duma forma tão simples quanto incisiva. No fundo, para lhe dar razão através duma curta experiência por mim vivida. Há uns anos, poucos, inscrevi-me e frequentei parcialmente uma quase “mini-licenciatura” para seniores, na Universidade Católica. Leccionada em três semestres - se bem me lembro - era composta de várias “cadeiras” que iam da História da Arte à Ética, passando pela.... Economia. Bem organizada e sujeita a avaliação, as coisas foram bem interessantes, intelectualmente, embora, como é natural, ali existisse, em tudo, a “presença de Deus”. O óbice para mim - que levou ao meu abandono, no fim do primeiro semestre - foi precisamente a Economia que lá se ensinava. Era “liberalérrima” do princípio ao fim e o docente não o escondia. Dos princípios básicos à sua interpretação para serem executados na sociedade. Não era mesmo a “Economia de Francisco”.

Fernando Cardoso Rodrigues, Porto

Dura lex…

É inquestionável que a existência de regras pré-definidas e aplicadas sem arbitrariedade é fundamental para a prosperidade e o sucesso. Já diziam os romanos que a lei, desde que exista, é para respeitar, por mais dura que seja, sem favores ou castigos discricionários. Todas as situações em que as sentenças são ajustadas e adaptadas conforme o perfil do réu, são sinónimos de um sistema podre e condenado ao fracasso.

Isto vem a propósito das recentes polémicas com os negócios paralelos e familiares de ministros com o Estado, do qual o mais recente, com Pedro Nuno Santos, não deveria levantar a mais pequena dúvida. Conjuntamente com o pai ele detém mais de 10% da empresa, isso proíbe a celebração de contratos públicos e, segundo a dura lex, o ministro devia ser demitido. Qual é a dúvida? Não são necessários pareceres encomendados ou voluntários, frescos ou ressessos, para lançar uma névoa e acalmar o assunto até as primeiras páginas serem tomadas por novo “caso”. De notar que até já quase nem se fala do marido da ministra, associado de um cidadão chinês, anteriormente condenado por corrupção, a receber fundos comunitários, tutelados pela mulher, com o objectivo fantástico de desenvolver produtos de uso veterinário com água termal. Espírito inovador não falta!

E, sem dúvida, o crescimento dos populismos é um problema!

Carlos J F Sampaio, Esposende

Aeroporto de Lisboa

A novela do novo aeroporto de Lisboa está a ultrapassar os limites do razoável, por uma ou outra razão, entre outras a política no mau sentido da palavra e de alguns presidentes de câmaras municipais ciosos dos seus legítimos interesses. Assim sendo e sem fim à vista e uma vez que há países nossos companheiros na UE além da nossa ancestral aliada Inglaterra, com larga experiência sobre o assunto que nos poderiam ajudar, para rápida resolução deste problema. O novo aeroporto, enquanto estiver sujeito a variadíssimos interesses onde cada um legitimamente “puxa a brasa à sua sardinha”, não anda. O que se pretende é uma entidade competente e independente que apresente uma proposta séria e honesta. Tal decisão, a tomar, talvez fosse a melhor forma de resolver o assunto. É claro que estão em jogo grandes verbas, mas se forem bem aplicadas trarão grandes compensações.

Carlos Leal, Lisboa

Não saímos da cepa torta

Concretizou-se mais um acordo de rendimentos, ou de concertação social, entre o governo/PS, mais as confederações patronais, mais a UGT e, apesar de tentarem disfarçar, mais o sorriso do PSD, mais a simpatia da IL, mais o delírio do Chega. A história repete-se e a política de direita continua (mais ao centro ou à extrema), por isso Portugal não sai da cepa torta, por isso não existe progresso social, económico e cultural em Portugal.

Ernesto Silva, Vila Nova de Gaia

OE2023

​Neste Orçamento do Estado para 2023 o Governo está a privilegiar a amortização da dívida à custa de quem não a criou, que são aqueles muitos que não podem exceder-se.

Mário Simões Teles, Oeiras