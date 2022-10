Crowdfunding junta dez milhões de euros para drones kamikaze da Ucrânia

Uma iniciativa de angariação de fundos, lançada em resposta à chuva de mísseis e rockets russos que atingiu uma dúzia de cidades ucranianas, na segunda-feira, conseguiu angariar quase dez milhões de dólares (cerca de 10,3 milhões de euros) em cerca de 24 horas. O dinheiro servirá para adquirir drones kamikaze para as forças armadas ucranianas.

“A Ucrânia está de pé e a ripostar! Estamos a angariar dinheiro para comprar drones kamikaze fabricados na Ucrânia! Ajudem-nos a derrotar os terroristas russos e a expulsá-los do nosso país!”, divulgou no Twitter, na segunda-feira, o comediante e político Sergei Prytula, que organizou esta iniciativa juntamente com o activista Sergei Sternenko.

Sete minutos depois, os fundadores já tinham recebido quase 28 mil euros, segundo o Guardian, e, quando deram a campanha por terminada, ao fim de 26 horas, o valor rondava os 10 milhões.

“A nossa campanha de crowdfunding ‘Vocês enfureceram os ucranianos’ está fechada. Conseguimos angariar 9,6 milhões de dólares!! Obrigado, generosos e nobres ucranianos! Vamos garantir que estes fundos sejam bem gastos num apoio eficaz das nossas forças armadas!”, escreveu Prytula.

Com este dinheiro, serão adquiridos, de imediato, 50 drones Ram II fabricados por empresas ucranianas, assim como duas estações de controlo. Outras armas serão compradas ao longo dos próximos dias para os soldados ucranianos, acrescentam os organizadores.

Estes drones são veículos aéreos não tripulados com uma carga explosiva de três quilos e uma distância máxima de alcance de 30 quilómetros. Têm ajudado as tropas ucranianas na destruição de alvos militares russos, inclusive sistemas de mísseis terra-ar, segundo escreve o Guardian.

“Eles queriam assustar-nos, mas nós unimo-nos ainda mais. Lembrem-se: nunca enfureçam os ucranianos. Nunca. As pessoas doaram pela vingança e, por isso, vamos assegurar que esta vingança aconteça”, sublinhou Prytula.

Na segunda-feira, Vladimir Putin assumiu ter ordenado um “ataque maciço”, com mísseis e rockets, sobre diversas cidades ucranianas em reacção à destruição parcial da única ponte que liga a Crimeia à Rússia. Pelo menos 20 pessoas morreram e 100 outras ficaram feridas, tendo ainda ficado danificados vários edifícios sem qualquer valor militar, como escritórios, uma ponte pedonal e um parque infantil.

Durante a reunião entre os líderes do G7 que ocorreu na terça-feira, o Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, falando por videoconferência, acusou a Rússia de ter lançado, nestes últimos ataques, mais de 100 mísseis de cruzeiros e dezenas de drones de tipos diferentes, entre os quais drones kamizaze Shahed-136 de fabrico iraniano.

Para Sergei Prytula e Sergei Sternenko, a angariação de fundos foi um sinal importante do apoio da população, mas o fornecimento contínuo de armas do Ocidente continua a ser essencial para conter a ofensiva russa. “As campanhas de crowdfunding tornam a nossa defesa mais forte; nós, o povo, ajudamos o exército ucraniano. Mas ainda precisamos de mais armas dos nossos aliados para deter este terror e o crime de genocídio que a Rússia comete diariamente neste país europeu”.