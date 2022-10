PSD: acordo com Moreira não impede o partido de votar diferente em matérias de que discorde

Eleito recentemente presidente da concelhia, Alberto Machado puxa dos “valores intrínsecos à ideologia social-democrata” para justificar a abstenção do PSD relativamente à suspensão de novos registos de AL.

O presidente da comissão política concelhia do PSD-Porto, Alberto Machado, declarou esta quarta-feira que o facto de o partido ter um entendimento político com o movimento “Rui Moreira: Aqui Há Porto” não o impede que, em algumas matérias, como o alojamento local, discorde e vote de acordo com “os valores intrínsecos à ideologia social-democrata.”