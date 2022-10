Lisboa vence prémio europeu pelo combate às alterações climáticas

Lisboa conquistou a edição deste ano do Prémio City in the Spotlight 2022, na categoria Grandes Cidades. O galardão, que distingue as cidades com mais de 250.000 habitantes, foi atribuído a Lisboa “pela demonstração do alto nível de compromisso, motivação e progresso no que respeita a neutralidade climática”, segundo revelaram nesta quarta-feira os responsáveis pela autarquia.

Em comunicado, o presidente da Câmara Municipal de Lisboa (CML) destaca a estratégia do município “assente num conjunto assumido de compromissos para a transição para um novo modelo de desenvolvimento económico, apoiado na economia verde, na sustentabilidade urbana e na inclusão”.

“Estamos 100% empenhados nas medidas de eficiência energética e de combate às alterações climáticas. O nosso objectivo é trabalhar para uma Lisboa mais saudável e sustentável através da recuperação e reutilização de recursos e o aumento da eficiência da sua utilização”, acrescenta Carlos Moedas

Ainda segundo o comunicado da autarquia, a candidatura de Lisboa “obteve a pontuação máxima em todas as categorias, tendo sido considerada a mais completa”. E acrescenta que “foi ainda valorizado o papel do Orçamento Participativo em matéria de progresso rumo à neutralidade climática e mereceu rasgados elogios pela Chefe de Unidade de Transição Justa, Consumidores, Eficiência Energética e Inovação da Comissão Europeia, Adela Tesarova”.

O Pacto dos Autarcas para o Clima e Energia é uma iniciativa da Comissão Europeia promovida pela Agência Europeia para a Competitividade e Inovação, que envolve autarquias locais e regionais empenhadas no aumento da eficiência energética e na utilização de fontes de energias renováveis nos respectivos territórios.

Anualmente é atribuído um prémio aos municípios que alcançam progressos notáveis na redução de emissão de gases com efeito de estufa nos seus territórios, no alívio da pobreza energética e na implementação de medidas de poupança energética, tal como é referido no pacote de Medidas da União Europeia sobre Clima e as Energias Renováveis.