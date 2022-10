Cais do Sodré eleito segundo bairro mais “cool” do mundo pela Time Out

“É melhor planear uma grande noite, porque o dia não é suficiente para explorar tudo” no Cais do Sodré, garante a Time Out Global. Nos rankings publicados anualmente, estão também Lisboa, Porto e Praça das Flores.

O Cais do Sodré “tem sido o coração da vida nocturna de Lisboa há já uns bons anos, mas em 2022 está mais popular do que nunca”, garante a Time Out Global, que acaba de elegê-lo o segundo bairro mais “cool” do mundo nos seus rankings anuais. “É melhor planear uma grande noite, porque o dia não é suficiente para explorar tudo”, atira o texto assinado por Vera Moura, directora da Time Out Lisboa.

Todos os anos, o grupo Time Out, com publicações nacionais um pouco por todo o mundo, lança-se numa demanda para decifrar quais são os bairros, as ruas e as cidades que mais andam nas bocas do mundo, a fervilhar de povo, projectos novos e dinamismo. Dos inquéritos realizados a 20 mil leitores citadinos e especialistas locais sai, anualmente, o Time Out Index, com os bairros e as ruas mais “cool”, assim como as melhores cidades do mundo.

Ora, em 2022, só o bairro Colonia Americana, na cidade mexicana de Guadalajara, parece sobrepor-se ao lisboeta Cais do Sodré. Num texto que vai da rua cor-de-rosa, com o seu firmamento de chapéus-de-chuva coloridos, às franjas do vizinho bairro de Santos, destacam-se os novos restaurantes que “alguns dos jovens chefs mais promissores” da cidade estão a abrir na zona, as “pequenas empresas que estão a nascer”, ou as discotecas Jamaica e Tokyo, que já reabriram, agora no Cais do Gás.

No top 5 do ranking global da Time Out ficaram ainda Wat Bo Billage (Siem Reap, Camboja), Ridgewood (Nova Iorque, EUA) e Mile End (Montreal, Canadá), numa lista que integra 51 bairros em todo o mundo.

O estrelato nesta lista anual da Time Out não é estranho aos bairros portugueses: em 2019, Arroios ficou no topo da lista; Bonfim (Porto) e Alvalade (Lisboa) ficaram no top 20 em 2020 e, no ano passado, Anjos (Lisboa) e Foz (Porto) integraram o ranking dos bairros mais cool do mundo.

Já a Praça da Flores, em Lisboa, surge em 18.º lugar na lista das 33 ruas mais cool do planeta, descrita como “o ponto de partida ou paragem ideal para qualquer pessoa que passe o dia a subir e a descer as muitas colinas de Lisboa”. Entre as “empresas independentes” em volta do jardim – sem esquecer o parque infantil perfeito para quem tiver crianças “com energia para queimar” –, destacam-se o Copenhagen Coffee Lab, o Pão de Canela ou a Cerveteca.

Porto e Lisboa não ficam fora dos tops da Time Out este ano, surgindo entre as 53 melhores cidades do mundo, na 18.ª e 28.ª posição, respectivamente. Com vontade de fazer uma escapadinha citadina? Este é o top 5 do ano: Edimburgo (Reino Unido), Chicago (EUA), Medellín (Colômbia), Glasgow (Reino Unido) e Amesterdão (Países Baixos).