Simulações: aumento no ISV encarece até 1,6% o preço dos carros

Aumento de 4% nas taxas gerais do Imposto sobre Veículos e do Imposto Único de Circulação tem impacto diferenciado segundo modelos e motores. ACP critica adiamento do apoio ao abate.

O aumento global de 4% na taxa geral do Imposto sobre Veículos, pago no momento da matrícula da viatura, reflecte-se de forma diferente no mercado automóvel. Como o ISV tem duas componentes (ambiental, assente nas emissões de CO2, e de cilindrada), o valor do imposto regista aumentos que podem ser inferiores ou superiores a 4%, dependendo da motorização e das emissões de cada modelo. Segundo simulações feitas pela consultora PwC, o aumento que o Governo quer aplicar em 2023, segundo a proposta de Orçamento do Estado (OE) apresentada na segunda-feira, reflectir-se-á em carros mais caros, com aumentos de preço que vão de 15,88 euros até 1600 euros. Em percentagem, o aumento de preços de mercado varia entre 0,04% e 1,6%.