Tottenham chega-se à frente com reviravolta

O Tottenham está mesmo de volta à luta por um lugar nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões. Enquanto o Sporting sofria novo colapso frente ao Marselha, a formação londrina assumia o comando do Grupo D com um triunfo em casa por 3-2 sobre o Eintracht Franktfurt. Foi um triunfo de reviravolta para a equipa de Antonio Conte, que chegou aos sete pontos num agrupamento em que todos têm ainda possibilidades de se qualificar.

Começou melhor o Eintracht, com um golo do japonês Kamada logo aos 14’, mas a resposta do Tottenham foi bem rápida. Son fez o empate aos 20’ e, aos 28’, foi Harry Kane a concretizar a reviravolta na conversão de um penálti. Ainda antes do intervalo, aos 36’, Son bisou no jogo, deixando os “spurs” mais confortáveis. A formação germânica a jogar com dez a partir dos 60’, devido à expulsão de Tuta, ainda conseguiu reduzir aos 87’, por Alidou.

Em Madrid, o Club Brugge voltou a mostrar que a sua forma europeia não acontece por acaso e não precisou de marcar golos para se qualificar no Grupo B, do qual também fazem parte FC Porto e Bayer Leverkusen.

Depois de ter ganho, na Bélgica, ao Atlético de Madrid, foi à capital espanhola impor um empate sem golos à equipa de Simeone, aguentando o nulo até ao final a jogar com menos um a partir dos 83’ - expulsão de Sowah.

A formação belga chegou, desta forma, aos 10 pontos, que lhe garantem o apuramento (mas não o primeiro lugar), enquanto os “colchoneros” continuam com quatro pontos, em terceiro lugar.

No Grupo A, uma das vagas ficou para o Nápoles, graças a um triunfo por 4-2 sobre o Ajax, a quarta vitória em outros tantos jogos. Aos 16’, a formação orientada por Luciano Spalletti já ganhava por 2-0, com golos de Lozano (4') e Raspadori (16'), sem que a equipa de Amesterdão tivesse grande resposta. Foi só na segunda parte que o Ajax conseguiu reagir, reduzindo para 2-1 com um potente cabeceamento de Klaassen aos 49’.

Os napolitanos voltaram a repor a diferença em dois golos, com um penálti convertido pelo jovem craque georgiano Kvaratskhelia aos 62’. E foi também com um penálti apontado por Bergwijn que a equipa dos Países Baixos voltou a reduzir aos 83’. Francisco Conceição ainda entrou para os visitantes, mas foi o Nápoles a fechar as contas do jogo em cima dos 90’, por Victor Osimhen.

A goleada da noite aconteceu em Glasgow, com o Liverpool a vencer por 1-7, depois de ter estado a perder. Arfield ainda colocou os escoceses na frente por alguns minutos, mas seguiu-se depois um vendaval “red” – Firmino marcou dois, Salah fez três, Darwin e Elliot fizeram os outros.

No Grupo C, o Bayern também chegou com facilidade aos “oitavos”, com um triunfo por 4-2 sobre o Viktoria Plzen – os bávaros seguem destacados no topo do agrupamento, com 12 pontos, enquanto os checos continuam sem pontuar.

E o Inter esteve bem perto de seguir o exemplo do Bayern, mas deixou fugir a vitória sobre o Barcelona no tempo de compensação num jogo que acabou empatado (3-3) e com os catalães ainda na luta por um lugar nos “oitavos”.

Aos 89’, estava tudo empatado em Camp Nou (2-2), quando Robin Gosens deixou os “nerazzurri” na frente, mas Lewandowski salvou o Barcelona da eliminação aos 92’. Ainda assim, dificilmente a qualificação fugirá ao Inter, que só precisa de uma vitória num dos dois próximos jogos – o próximo será em casa com o Viktoria Plzen.