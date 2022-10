Sp. Braga “ferido” quer recuperar liderança do Grupo D na Liga Europa

Depois da derrota na “Pedreira”, minhotos precisam de bater o Saint-Gilloise para continuarem a aspirar à vitória no Grupo D.

“Ferido” pelas três derrotas consecutivas que interromperam o estado de graça de um Sp. Braga imbatível desde o início da época, o terceiro classificado da Liga portuguesa e segundo do Grupo D da Liga Europa surge disposto a recuperar, esta quinta-feira (17h45, SIC/SPTV1), em Leuven, na Bélgica, a liderança perdida para o Union Saint-Gilloise.

Artur Jorge, treinador da equipa minhota, admite a dureza de uma semana em que foi ao Dragão perder pela primeira vez em 2022/23, antes de ceder em casa, para a UEFA, nos instantes finais de um jogo ganho (1-2) pelos belgas, principal obstáculo às ambições bracarenses... sem esquecer o Desp. Chaves.

“Também já ganhámos no último minuto. Neste momento estamos em desvantagem no grupo face ao que aconteceu. Aos 86 minutos estávamos a vencer e permitimos a reviravolta. Temos que ir em busca dos pontos perdidos em casa para recuperar o nosso caminho e continuar a acreditar que somos capazes de vencer o grupo”, assumiu o técnico dos “arsenalistas” em conferência de imprensa que antecedeu o treino em solo belga, prometendo “a mesma determinação e ambição” quando há nove pontos em disputa.

Sem ignorar os suecos do Malmö (ainda sem qualquer ponto), Artur Jorge acredita que a “luta será a três”. “Não é um jogo decisivo, mas assume grande importância para podermos voltar a liderar o grupo”, perspectiva, enquanto cura as feridas abertas pelos últimos jogos.

“Tivemos uma semana muito dura, que nos feriu. Mas com este grupo de jogadores, com a experiência e qualidade de todos não há outro caminho que não seja lutar para ganhar”, defendeu o técnico, desdramatizando apenas um momento que pode ser superado com humildade e união.

“Quando ganhamos, parece que está tudo bem, quando até não está. E quando perdemos, parece tudo muito dramático. Mas não acho que seja tão dramático assim. Não gostamos, não queremos, estamos feridos... mas temos a equipa preparada e capaz de dar uma resposta. O que fizemos num passado muito recente dá-nos margem para acreditar que somos capazes”, insistiu Artur Jorge, lembrando que num momento inicial foi preciso controlar alguma euforia e que agora é o inverso.

Sem certezas sobre o que esperar deste Sp. Braga, está o treinador do Saint-Gilloise, Karel Geraerts, curioso relativamente à reacção da equipa portuguesa, cuja experiência internacional o leva a temer o pior, depois de ter estado a perder em Braga e de ter decidido o jogo nos minutos finais: “Perderam três jogos consecutivos, mas estarão motivados. Teremos de estar no máximo”.