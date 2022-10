Uma semana depois, o FC Porto encontra um novo Bayer

A equipa de Leverkusen contratou Xabi Alonso após a derrota no Estádio do Dragão e o técnico espanhol conseguiu travar os maus resultados dos germânicos.

Oito dias depois de estrear-se a vencer na fase de grupos da Liga dos Campeões, conseguindo assim não ficar a depender de terceiros para garantir um dos dois lugares que darão acesso aos oitavos-de-final da prova, o FC Porto volta a reencontrar nesta quarta-feira (20h00, Eleven1) o Bayer Leverkusen. No entanto, pela frente os portistas terão um rival diferente. Após perder no Estádio do Dragão, os germânicos substituíram Gerardo Seoane por Xabi Alonso e, na estreia do técnico espanhol, as melhorias no Bayer foram evidentes: goleada (4-0) na BayArena frente ao Schalke 04.

A mudança de comando técnico na formação de Leverkusen foi um dos temas centrais da conversa de Sérgio Conceição com os jornalistas na antevisão do quarto jogo do FC Porto no Grupo B da Liga dos Campeões. Poucas horas depois de aterrar na Alemanha, o treinador portista começou por dizer que não acredita “que em três dias se mude muita coisa”, mas, logo de seguida, reconheceu que ao analisar a partida dos alemães no passado fim-de-semana encontrou novidades: “Contra o Schalke 04, notámos algumas coisas diferentes, mas a maior diferença sente-se mais na componente emocional.”

“Os jogadores são os mesmos e apenas numa ou noutra nuance eles estão diferentes. A consistência no sector intermédio mantém-se e na parte da frente atacam sempre a profundidade. Temos de nos manter atentos à dinâmica deles, mas sempre atentos ao nosso trabalho”, acrescentou.

Destacando uma equipa de “enorme qualidade”, Conceição lembrou que o Bayer joga “num grande campeonato e colectivamente as equipas na Bundesliga são muito boas”. Por isso, antevê um jogo “muito difícil” para uma formação “azul e branca” que tem apenas “três jogadores acima dos 16 jogos na Champions”.

Sem Pepe, que continuará de fora devido a lesão, Sérgio Conceição mostrou confiança em David Carmo e Fábio Cardoso que, tal como aconteceu frente ao Portimonense, deverão formar a dupla de centrais portistas. Para o treinador, os defesas “têm de estar” preparados para a importância da partida, mas a ausência do habitual capitão deixa o FC Porto “mais fragilizado”. “[O Pepe] é muito importante no balneário e no campo. Não estará ele, estarão 11 mais cinco reforços que vão defender ao máximo as cores do clube e a quererem uma importante vitória para o clube.”

Com o conforto de ter conseguido uma estreia como treinador na Bundesliga com o pé direito, Xabi Alonso deixou na antevisão do duelo com os “dragões” elogios ao clube e ai treinador rival. Para o antigo médio do Liverpool, Real Madrid e Bayern Munique, o FC Porto “tem sempre excelentes jogadores” e “é uma das melhores equipas da Europa”. Já Sérgio Conceição, é um “líder” com “grande personalidade e carácter”.

Os elogios ao adversário não retiram, todavia, a confiança do espanhol. Realçando o “ambiente de Champions”, prova que ganhou duas vezes como jogador, Alonso analisou a partida entre os dois clubes no Porto – “A primeira parte do Bayer foi boa” – e assegurou que os germânicos estão “preparados”: “Sinto uma boa energia na minha equipa.”

Ao lado de Xabi Alonso esteve Jonathan Tah, que realçou a subida de produção da sua equipa com a alteração de treinador. “Já mudámos muita coisa e isso notou-se na vitória sobre o Schalke 04. Sabemos que o encontro com o FC Porto vai ser difícil, mas se tivermos a disciplina e a energia certa, podemos alcançar um bom resultado”, concluiu o internacional alemão.