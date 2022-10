Nápoles e Club Brugge seguem para os “oitavos”

Napolitanos qualificam-se com triunfo sobre o Ajax. Belgas arrancam empate em Madrid e deixam apenas uma vaga em aberto no grupo do FC Porto.

Há mais dois qualificados para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões. Depois de Real Madrid e Manchester City terem garantido as respectivas vagas no primeiro dia da quarta jornada, nesta quarta-feira foi a vez de Nápoles e Club Brugge se juntarem ao grupo.

Os napolitanos asseguraram uma das vagas do Grupo A, com um triunfo sobre o Ajax por 4-2, enquanto os belgas fizeram o mesmo no Grupo B, do qual fazem também parte FC Porto e Bayer Leverkusen, com um empate sem golos no Wanda Metropolitano com o Atlético Madrid.

No estádio Diego Armando Maradona (ex-San Paolo), o Nápoles mostrou por que razão é o líder invicto da Série A e chegava a esta jornada com um registo perfeito. Aos 16’, a formação orientada por Luciano Spalletti já ganhava por 2-0, com golos de Lozano (4') e Raspadori (16'), sem que a equipa de Amesterdão tivesse grande resposta. Foi só na segunda parte que o Ajax conseguiu reagir, reduzindo para 2-1 com um potente cabeceamento de Klaassen aos 49’.

Os napolitanos voltaram a repor a diferença em dois golos, com um penálti convertido pelo jovem craque georgiano Kvaratskhelia aos 62’. E foi também com um penálti apontado por Bergwijn que a equipa dos Países Baixos voltou a reduzir aos 83’. Francisco Conceição ainda entrou para os visitantes, mas foi o Nápoles a fechar as contas do jogo em cima dos 90’, por Victor Osimhen.

Em Madrid, o Club Brugge voltou a mostrar que a sua forma europeia não acontece por acaso e não precisou de marcar golos para se qualificar no grupo do FC Porto. Depois de ter ganho na Bélgica ao Atlético Madrid, foi à capital impor um empate sem golos à equipa de Simeone, aguentando o nulo até ao final a jogar com menos um a partir dos 83’ - expulsão de Sowah. A formação belga chegou, desta forma, aos 10 pontos, que lhe garantem o apuramento, mas não o primeiro lugar do agrupamento.