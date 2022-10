Marselha voltou a ser sinónimo de desastre para o Sporting

Dois jogos no espaço de uma semana, duas histórias repletas de pontos em comum. Tal como tinha acontecido em Marselha, o reencontro do Sporting com a equipa francesa na Liga dos Campeões resultou em desastre para os “leões”. Após jogarem no Sul de França cerca de uma hora com menos um jogador, os sportinguistas ficaram nesta quarta-feira, no Estádio de Alvalade, em inferioridade numérica aos 17 minutos - expulsão de Ricardo Esgaio -, e o filme do jogo voltou repetir-se: sem grande dificuldade, o Marselha voltou a derrotar o Sporting (2-0), resultado que retira margem de erro à equipa portuguesa na luta por um lugar nos oitavos-de-final da Champions.

O segundo duelo entre Sporting e Marselha em oito dias arrancou de forma tensa, com níveis de agressividade de ambos os lados elevados e com a bola a correr velozmente de um lado ao outro do campo. No entanto, sem que surgisse qualquer jogada de perigo de junto das duas balizas, o início do fim do Sporting surgiu aos 17 minutos, com um cartão vermelho para Ricardo Esgaio e um penálti que colocou os franceses na frente do marcador.

Após o descalabro de há uma semana no Vélodrome, Rúben Amorim já sabia que não iria contar com Adán – expulso em Marselha após 28 minutos repletos de erros -, e teria que oferecer a primeira titularidade a Franco Israel num jogo de alto risco. Todavia, não mexendo no seu esquema táctico habitual, o treinador dos “leões” tinha reservado uma pequena surpresa: tendo Pedro Porro disponível, o escolhido para fazer todo o flanco direito foi Esgaio. A decisão de Amorim revelou-se decisiva para o (mau) destino “leonino”.

Com Paulinho no banco e o trio de ataque habitual na Liga dos Campeões (Pedro Gonçalves, Francisco Trincão e Marcus Edwards), o Sporting apostou de início numa atitude expectante, convidando o Marselha a subir no terreno. A estratégia de Amorim parecia ser a de querer lançar um engodo aos franceses e aproveitar o espaço que surgisse para contra-atacar.

Porém, tudo ruiu ao minuto 17. Réu noutras ocasiões - o jogo esta época em Braga é um exemplo -, Esgaio voltou a estar num momento infeliz: o derrubou de forma clara o marroquino Amine Harit na área sportinguista, apenas três minutos depois de ver um cartão amarelo. Não havendo margem para grandes dúvidas, o árbitro Hernández Hernández assinalou o penálti e mostrou o segundo amarelo a Esgaio. Na conversão da penalidade, Mattéo Guendouzi bateu Israel pela primeira vez.

A perder e em inferioridade numérica, Amorim procurou equilibrar a equipa sem mexer no trio de ataque - Fatawu entrou para o lugar de Morita. A opção não resultou. Com a equipa “leonina” desequilibrada, o Marselha passou a ter muito espaço e, sem grandes surpresas, Alexis Sánchez fez o 0-2 em cima da meia hora.

Positivo/Negativo Negativo Ricardo Esgaio Depois de uma noite para esquecer de Adán em Marselha, desta vez, foi Ricardo Esgaio que deu um impulso decisivo para nova queda do Sporting contra os franceses. A forma totalmente imprudente como o lateral disputou uma bola na área retirou qualquer possibilidade de os “leões” jogaram de igual para igual com o rival,

Negativo Pedro Gonçalves Com o jogo já perdido, o “28” do Sporting conseguiu prejudicar mais a equipa ao ver dois cartões amarelos de forma consecutiva. Com a atitude imatura, vai ficar de fora do jogo em Londres frente ao Tottenham.

Como uma desgraça nunca vem só, quase de seguida mais uma má notícia para os “leões”: Coates saiu lesionado. Sem um dos seus pilares, Amorim fez mais duas substituições, procurando minimizar os estragos – entraram Marsà e Alexandropoulos para os lugares de Coates e Edwards. Pouco depois, aos 37’, surgiu o único remate do Sporting na primeira parte: Trincão rematou à figura de López.

Ao intervalo, a quarta substituição de Amorim em 45 minutos pareceu direccionar as atenções do treinador já para o próximo jogo - Nazinho no lugar de Trincão - e, sem que o Sporting conseguisse criar qualquer oportunidade de perigo, Pedro Gonçalves viu aos 61’ dois amarelos de forma consecutiva – o segundo por “bocas” ao árbitro -, prejudicado a equipa na partida e para o próximo jogo, dentro de duas semanas em Londres, contra o Tottenham.

Com o Sporting reduzido a nove e o Marselha a pensar no duelo que vai ter domingo com o PSG, a última meia hora não teve qualquer interesse e foi de sentido único - a baliza de Israel -, mas o resultado não sofreu alterações e deixa, após quatro jogos no Grupo D, portugueses e franceses empatados no 2.º lugar, com seis pontos – o Tottenham é líder com sete e o Eintracht último com quatro.