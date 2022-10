Igor Gandra ressuscita Maiakovski, o poeta que falava com o futuro

O Teatro de Ferro e o Teatro de Marionetas do Porto levam esta quarta-feira à cena no Teatro Carlos Alberto a peça Maiakovski – O Regresso do Futuro , um espectáculo que parte da vida e obra do poeta futurista russo para interrogar a nossa relação com o tempo.

Hoje pouco editado e um tanto esquecido em Portugal, o poeta e dramaturgo russo Vladimir Maiakovski, figura central das vanguardas artísticas que acompanharam o período inicial da Revolução de Outubro, e em particular do cubo-futurismo, foi revisitado por Igor Gandra na peça Maiakovski – O Regresso do Futuro, estreada em 2021, e que os espectadores do Porto têm esta quarta-feira oportunidade de ver no Teatro Carlos Alberto, pelas 19h00, numa apresentação única, integrada no Festival Internacional de Marionetas do Porto.