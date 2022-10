EXIB celebra a música e a “cultura colaborativa” durante três dias em Setúbal

Desde que escolheu Setúbal como palco, em 2019, ano da sua quinta edição, a EXIB já não quis outro. Organizada pela exibproject, e desde essa data em co-produção com a Câmara Municipal de Setúbal, a Expo Ibero-Americana de Música (EXIB) está agora de volta para mais uma edição, a oitava, com encontros, conferências, conversas e concertos com entrada livre, a começar já esta quinta-feira e até à noite de sábado.

A primeira edição realizada em Setúbal – cidade escolhida devido à sua “localização geográfica maravilhosa”, como disse ao PÚBLICO em 2019 Adriana Pedret, da organização – teve lugar em meados de Junho. Mas as seguintes passaram a ser realizadas em Outubro, sendo a sexta virtual (sem público), devido à pandemia, e a sétima já com público, mas seguindo os cuidados sanitários impostos pela covid-19.

A presente edição da EXIB, a oitava, decorre entre 13 e 15 de Outubro e tem, de acordo com os seus organizadores, particular “enfoque na cultura colaborativa, na co-criação e na economia circular como uma alternativa para a internacionalização e difusão das músicas ibero-americanas”, ampliando a “experiência de colaborações a partir da convivência entre artistas, programadores, comunicadores e o público”.

Cada dia começa com encontros temáticos e termina com concertos (designados como showcases, devido à sua menor duração). Segundo o programa oficial, disponível em linha, o primeiro dia abrirá com três conversas temáticas. A primeira, Cidades Musicais e a sua oportunidade de provocar mudanças através da criatividade e da cultura, decorrerá no Auditório do INATEL, às 12h, e as outras duas terão como palco a Casa da Cultura: Boas práticas na gestão musical (primeiro de dois encontros subordinados ao tema Narrativas Sonoras), às 15h; e Formas de estimular a mobilidade da diversidade musical ibero-americana, às 16h30. Depois, música.

Foto Ailá, um grupo da Galiza, fecha a primeira noite DR

No Convento de Jesus, actuarão o Proyecto Chimú (Argentina e Venezuela), às 18h, nos claustros; e os portuenses Amara Quartet, na Igreja, às 19h. Os três concertos seguintes serão na Praça do Bocage. Primeiro os Aguamadera (Argentina), às 21h, seguindo-se Manuel Maio (Portugal), às 22h, e os Ailá (Galiza, Espanha), às 23h.

O dia seguinte, sexta-feira 14, começará à mesma hora, no Auditório INATEL: a conversa A música como activadora da coexistência urbana (12h) e a conferência Activar a inteligência colectiva para transformar através da cultura (13h). Às 15h, na Casa da Cultura, a segunda e última parte das Narrativas Sonoras, continuando a discussão em torno das Boas práticas na gestão musical. Seguem-se sete concertos, sendo os três primeiros no Convento de Jesus: Yaima Orozco (Cuba), nos claustros, às 17h; Raquel Lúa (Catalunha, Espanha), na Igreja, às 18h; e Rosa Sánchez (Costa Rica), de novo nos claustros, às 19h. Duas horas depois, as Maria Monda sobem ao palco da Praça do Bocage (21h), seguindo-se-lhes o também português Diogo Picão (22h), a brasileira Dandara Manoela (23) e os bascos Korrontzi (24h).

Foto Cimarrones e Rosa Guzmán: música peruana, no final

No sábado, dia do encerramento, o programa começa mais cedo, com Caminhadas do Património (o ponto de encontro é na Praça do Bocage, às 10h, 11h e 12h30) e um espectáculo musical para os mais pequenos, AH! AH! AH!, às 11h30, no Convento de Jesus, onde se realizarão os primeiros três concertos da tarde, todos eles nos claustros: Duo Somaris (Venezuela), às 17h; Seba Ibarra e Lalo Aguilar (Argentina), às 18h; e Fátima Rü (Espanha), às 19h. À noite, como nos dias anteriores, a EXIB transfere-se para a Praça do Bocage, primeiro com os portugueses Marco Oliveira (21h) e Cristina Clara (22h), depois com a mexicana María Inés Ochoa (23h) e, no fim, os peruanos Cimarrones com a cantora Rosa Guzmán (24h), já pelo dia 16 adentro.