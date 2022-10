Damien Hirst queima as suas obras depois de as ter tornado em NFT

O artista britânico Damien Hirst começou terça-feira a queimar centenas das suas obras depois de coleccionadores terem escolhido manter a sua versão NFT, tokens não fungíveis [a chamada criptoarte], ou seja bens baseados na tecnologia blockchain que representam as suas imagens.

Hirst, que se tornou um dos rostos mais conhecidos da cena da Young British Art nos anos 1990, lançou a sua primeira colecção NFT, The Currency, em Julho de 2021. Consiste em 10 mil NFT correspondentes a 10 mil obras originais compostas por pintas coloridas. Os coleccionadores tinham de escolher entre ficar com os NFT, que terão sido vendidos individualmente por dois mil euros, ou trocá-los por obras de arte “físicas”. Cinco mil cento e quarenta e nove deles escolheram as obras palpáveis enquanto 4851 optaram pelos NFT, segundo a Newport Street Gallery, que representa o artista.

A galeria dissera na altura que as obras que não fossem trocadas por NFT seriam destruídas — e vice-versa. Hirst disse na segunda-feira, através do Instagram, que iria queimar mil obras na terça-feira. O acontecimento foi transmitido em directo pela Internet, onde se viu o vencedor do Prémio Turner e os seus assistentes a usar pinças para depositar peças individuais, empilhadas junto a lareiras, no fogo perante o olhar de transeuntes.

“Muita gente pensa que estou a queimar milhões de dólares de arte, mas não estou. Estou a completar a transformação destas obras de arte físicas em NFT ao queimar as suas versões físicas”, escreveu Hirst no Instagram. “O valor da arte digital ou física, que é difícil de definir na maior parte das vezes, não será perdido, será transferido para NFT assim que forem queimados.”

As obras, criadas em 2016 em papel feito à mão e numeradas, tituladas, carimbadas e assinadas, serão queimadas até que a exposição The Currency feche a 30 de Outubro. A popularidade dos NFT explidou no último ano quando os especuladores de bolsos virtuais cheios de criptomoeda procuraram lucrar, mas mais recentemente o volume de vendas tem decrescido.

Hirst tem 57 anos e é conhecido por obras polémicas, como o tubarão morto que flutua num tanque cheio de formol, The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living, ou Mother and Child, Divided, uma vaca e a sua cria cortadas transversalmente. Também é famoso pelos seus quadros pintalgados e por For The Love Of God, um molde em platina de um crânio do século XVIII encrustado com diamantes. Questionado sobre como se sentia ao queimar as suas obras, Hirst disse: “Sabe bem, melhor do que esperava.”

Esta acção surge meses depois de o milionário mexicano Martin Mobarak ter destruído o que garantia ser um desenho original de Frida Khalo para o fazer sobreviver apenas em versão NFT, gerando discussão mundial e uma investigação do Instituto Nacional das Belas Artes e Literatura, porque toda a obra da artista é classificada como tesouro nacional do México e a sua destruição intencional é crime. Ainda não são conhecidos os resultados dessa investigação.