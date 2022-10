O Sobrevivente conta a história, a partir de um argumento baseado no livro biográfico do filho, de Harry Haft, um sobrevivente de Auschwitz que no final dos anos 40, já na América, foi durante breve tempo uma pequena sensação do circuito do boxe, propulsionado pelas parangonas da imprensa que o alcunhou como, precisamente, “o Sobrevivente de Auschwitz”.