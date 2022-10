UE quer formar um milhão de especialistas em deep tech para competir com China e EUA

A União Europeia (UE) quer formar pelo menos um milhão de novos especialistas em tecnologias avançadas nos próximos três anos para poder competir com a China e com os EUA e está à procura de empresas e instituições de ensino para ajudar a reter profissionais. A iniciativa, que foi apresentada esta terça-feira durante a cimeira anual do Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia (EIT), em Bruxelas, conta com um investimento inicial de 25 milhões de euros e foca-se em tecnologias que podem promover mudanças sociais – aquilo que a UE chama de deep tech.

“A União Europeia é vista como um regulador, não como um inovador. Temos de resolver este problema”, admitiu em palco a comissária europeia para a Inovação, Mariya Gabriel, durante a apresentação do projecto. “A digitalização já é um facto. Mas há uma nova onda de inovação”, continua Gabriel que apelou ao apoio dos diferentes Estados Membros. “O deep tech é sobre tecnologias que promovem mudanças sociais.”

Deep tech foi a expressão mais repetida durante a cimeira, mas não existe uma definição concreta. Na União Europeia, as palavras inglesas são usadas para definir todas as tecnologias que visam dar resposta a desafios globais como a escassez de alimento e as mudanças climáticas. É um dos principais focos da Agenda Europeia para a Inovação, adoptada pela Comissão Europeia em Julho.

Definição “ampla”

“É uma área propositadamente ampla”, explica o director da EIT, Martin Kern, quando questionado pelo PÚBLICO sobre a definição. “Que tipo de tecnologias engloba? Inteligência artificial, biotecnologia, blockchain, computação quântica”, enumera. “O tipo de inovação que queremos não vem de uma só tecnologia, mas da junção de diferentes inovações.”

Não foram avançados grandes detalhes sobre a iniciativa Deep Tech Talent. Sabe-se apenas que será liderada pelo EIT que nasceu em 2008 para facilitar o contacto entre universidades, investigadores e empresas no mundo real. O projecto está aberto a todos, desde estudantes do ensino secundário a investigadores, profissionais e empresários. Existirão incentivos adicionais para promover a participação de mulheres.

“Temos 25 milhões de euros para o arranque do projecto, mas não acreditamos que isto represente a totalidade dos custos e é por isso que é importante encontrarmos outros parceiros”, justificou Kern.

Além de formar novos profissionais, a iniciativa foca-se em garantir que os profissionais ficam na Europa, evitando o chamado “brain drain” (fuga de cérebros). Salários mais elevados são uma das grandes razões que levam profissionais e estudantes europeus a deixar o velho continente pelos EUA, segundo uma revisão da literatura publicada em 2021 na revista académica European Journal of Education, Research, Development and Policy.

“Promover, atrair e reter talentos deep tech é crucial para permitir as transições verdes e digitais e aproveitar uma nova onda de inovação em linha com a Nova Agenda Europeia de Inovação”, resumiu em palco a comissária Mariya Gabriel.

O PÚBLICO viajou para Bruxelas a convite do Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia