Termóstato inteligente ganha prémio de inovação europeu

A Vilistos foi das vencedoras de 2022 dos Prémios do Instituto de Inovação Europeu (EIT). Este ano, o pódio foi partilhado por várias empresas a desenvolver tecnologia para poupar energia.

A startup alemã Vilistos, que desenvolve termóstatos inteligentes para poupar energia, foi uma das grandes vencedoras dos prémios de inovação do Instituto de Inovação Europeu (EIT) que foram anunciados, esta terça-feira, em Bruxelas. O prémio de 50 mil euros será utilizado para expandir o negócio da empresa numa altura em que a União Europeia enfrenta uma possível crise energética.

“Aquilo que fazemos é desligar ou baixar a temperatura emitida por radiadores quando ninguém os está a utilizar. Isto permite poupar até 32% da energia gasta em empresas e edifícios públicos e é bom para o planeta”, resume ao PÚBLICO o presidente executivo da Vilistos, Christoph Berger, que ganhou na categoria de empreendedorismo (Venture Award).

À primeira vista o projecto não parece particularmente inovador. Há anos que o conglomerado alemão Siemens desenvolve programas de inteligência artificial que recorrem a informação recolhida de milhares de câmaras e sensores para controlar os níveis de energia, ruído, iluminação e humidade de novos edifícios. Só que a missão da Vilistos não é servir edifícios modernos.

“O nosso projecto não funciona apenas em edifícios novos equipados com muitos sensores e lâmpadas inteligentes”, explica Berger. “O que acontece em edifícios antigos? Em escolas públicas? O nosso sistema depende de termóstatos que podem ser facilmente anexados a qualquer tipo de radiador. É aí que queremos fazer a diferença. Não resolvemos apenas o problema de edifícios inteligentes.”

Os aparelhos da startup alemã podem ser controlados à distância, mas estão programados para desactivar radiadores em divisões que não estão utilizadas. Os aparelhos também incorporam informação meteorológica para avaliar o tempo que as divisões demoram a aquecer.

Na Alemanha, a tecnologia vai ser utilizada para respeitar novas regras que impedem a temperatura de edifícios públicos de ultrapassar os 19 graus Celsius. É uma das várias medidas para ajudar a lidar com a crise energética.

UE quer ser pioneira de deep tech

A cerimónia deste ano do EIT destacou várias empresas e projectos que se focam na poupança de electricidade, desenvolvimento de energias renováveis e reciclagem.

“Os vencedores desta edição são exemplos das ideias inovadoras que podem sair da Europa. Devem ser os nossos modelos de mudança”, salientou em palco a comissária europeia para a inovação, Mariya Gabriel, que quer que a União Europeia deixe de ser vista, apenas, como um regulador.

Horas antes, Gabriel tinha anunciado a missão da União Europeia formar pelo menos um milhão de novos especialistas em tecnologias avançadas nos próximos três anos para poder competir com a China e com os EUA. O foco são tecnologias que podem responder a desafios globais como a escassez de alimento e as mudanças climáticas – algo que a UE classifica de deep tech (“tecnologia profunda”, em português).

Esta terça-feira, a francesa Anna Vanderbruggen também subiu ao pódio na categoria de Change (Mudança) por explorar formas mais eficazes de reciclar baterias de iões de lítio que existem nos smartphones, portáteis e carros eléctricos. Este prémio destina-se a destacar iniciativas de jovens investigadores que fazem parte da rede de estudantes do EIT.

Já a empresa austríaca ecoop, que está a desenvolver uma bomba de calor rotativa para uso industrial, ganhou na categoria de inovação. O prémio do público foi para a ACT Blade, uma startup que desenvolve lâminas mais leves e controláveis para turbinas eólicas.

Apesar de os prémios deste ano se centrarem na poupança de energia, também existiu espaço para a saúde. O Prémio EIT Women, que homenageia mulheres na comunidade EIT, foi para a alemã Catherine Schreiber que fundou a Advitos, uma empresa que desenvolve aparelhos que permitem apoiar pacientes a lidar com a falência de múltiplos órgãos em simultâneo.

