Rússia define dona do Facebook como organização “terrorista e extremista”

A Rússia colocou oficialmente a gigante norte-americana Meta, detentora das plataformas WhatsApp, Facebook e Instagram, na lista de organizações “terroristas e extremistas”, abrindo a possibilidade de processos judiciais reforçados contra os utilizadores que vivem no país.

A informação foi avançada esta terça-feira pela agência noticiosa France-Presse (AFP).

Em Março, a Meta foi declarada uma organização “extremista” por um tribunal russo e as suas duas principais redes sociais, Instagram e Facebook, foram bloqueadas na Rússia. Em causa estava o facto de a rede social ter alterado as suas regras de discurso de ódio para permitir aos utilizadores apelar à violência contra os russos no contexto da guerra com a Ucrânia.

No entanto, ainda é possível aceder aos serviços através de redes virtuais privadas (VPN), que permitem aos utilizadores esconderem a sua identidade online ao aceder a sites através de servidores remotos.

Além da Meta, o movimento Vesná (Primavera), um movimento fundado em 2013 em São Petersburgo que organizou vários protestos contra a mobilização parcial de reservistas russos para combater na Ucrânia, também foi designado de “terrorista e extremista”

O Ministério Público acusou o movimento de realizar actividades destinadas a perturbar a ordem pública e a “inverter a ordem constitucional da Federação Russa”, através de acções “ilegais” para criar uma “opinião pública sobre a necessidade de mudança de poder”.

Além de se opor à “operação militar especial” russa na Ucrânia, o Vesná também defende a alternância de poder no Kremlin. O líder da oposição russa, Alexei Navalny, detido, acusou Putin de tentar matar centenas de milhares de pessoas, enviando-as “para a trituradora da guerra”.