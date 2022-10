PRR: concurso de 18 milhões do IPCA ficou vazio e vai custar mais seis milhões

A expansão do campus do Instituto Politécnico do Cavado e do Ave​ (IPCA) em Barcelos voltou à estaca zero, depois de o concurso inicial ter ficado vazio. Segundo revelou esta terça-feira o presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento (CNA) do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), que vai financiar esta expansão, não houve interessados no primeiro concurso, pelo valor de 18 milhões de euros, o que obriga a relançar o concurso pelo montante de 24 milhões de euros.

Este é um dos exemplos que aquele responsável citou durante uma audição no Parlamento. Em causa está um projecto de 18 milhões de euros para construir, na Quinta do Patarro, “um edifício dedicado à investigação, uma residência universitária e um auditório com 500 lugares, entre outros equipamentos”.

Pedro Dominguinhos lançou uma série de avisos face aos riscos na execução do PRR, entre os quais estão os concursos de obras sem interessados devido à inflação nos preços das matérias-primas. No caso do IPCA, o concurso que ficou vazio envolve o edifício do Barcelos Collaborative Research and Innovation Center, dedicado à investigação e transferência de tecnologia.

A construção de uma residência com 130 camas e de um auditório com meio milhar de lugares fazem também parte desta iniciativa. O projecto foi apresentado em Dezembro, no 27.º aniversário do IPCA, presidido por Maria José Fernandes.

Ao PÚBLICO, a propósito do reforço do apoio ao alojamento para estudantes do ensino superior, incluído na proposta de Orçamento do Estado para 2023, a presidente do IPCA, que lidera também o Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos, considerou a medida necessária face ao “problema grave” provocado pelo atraso na concretização do Plano Nacional de Alojamento do Ensino Superior (PNAES).

A iniciativa tem 375 milhões de euros – que o relatório do OE apresenta como “o maior investimento de sempre em alojamento estudantil” – destinados no PRR, mas a líder dos politécnicos ainda tem dúvidas sobre “como e quando” vão ser construídas as residências.

Em causa estão precisamente as dificuldades que as instituições de ensino superior estão a encontrar no mercado da construção para identificar empresas disponíveis para a realização da obra, tendo em conta o aumento dos custos da empreitada face ao inicialmente projectado.