Presidente da República vai pedir ao Parlamento para “reapreciar” a lei das incompatibilidades

O Presidente da República vai dirigir uma mensagem à Assembleia da República a “pedir” para “reapreciar” a lei das incompatibilidades dos altos cargos políticos, tendo em conta “dúvidas” na opinião pública sobre a hipótese de haver casos de “nepotismo ou ligações clientelares”.

Marcelo Rebelo de Sousa anunciou a sua intenção de se dirigir ao Parlamento “dentro de poucos dias” em declarações aos jornalistas e depois de questionado sobre se iria pedir a fiscalização da lei das incompatibilidades ao Tribunal Constitucional.

“Estou a pensar dirigir uma mensagem à Assembleia da República a pedir para reapreciar essa matéria. Se há dúvidas, se se entende que a legislação deve mudar, durante décadas o Parlamento e o Governo não entenderam tomar medidas, ou se tomaram e se se foram insuficientes (…) o que há a fazer é ponderar uma nova lei”, disse no final de uma visita a uma exposição no antigo Museu dos Coches, em Lisboa.

A iniciativa do chefe de Estado surge na sequência de vários casos de dúvidas sobre conflitos de interesse no Governo como o da ministra da Coesão, Ana Abrunhosa, ou o do ministro das Infra-estruturas Pedro Nuno Santos.

Questionado pelos jornalistas sobre se a actual lei (em vigor desde o final de 2019) é demasiado restritiva para os familiares dos políticos, o Presidente da República rejeitou a ideia.

“Acho que não. Falei no primeiro mandato sobre isso. A legislação que promulguei não restringe de forma intolerável, inadmissível ou impensável a participação de parentes”, disse, considerando que “a questão é a de se saber se se deve ir mais longe e quais são os limites”.

O chefe de Estado remete a questão para o Parlamento por considerar que todos os partidos representados têm ou já tiveram responsabilidades governativas nacionais ou de âmbito regional (caso do Chega).

“Sabem que é fácil, nesse quadro, ponderar os prós e contras. Aí a palavra é do Parlamento, não estamos em sistema presidencialista. Tem de ser o Parlamento a fazer o afinamento”, disse, referindo que está em causa, por exemplo, o grau de parentesco na relação com as entidades públicas.

O Presidente da República admitiu que “há na opinião pública” e “já houve com outros governos” e no “comentário político” questões suscitadas pela “transparência” ou de “poder haver de alguma maneira nepotismo ou ligações clientelares”.

A possível definição de um novo regime pode “pacificar as angústias de parte da sociedade portuguesa”, disse, acrescentando: “Acho que é o debate que tem sido feito e, se for preciso fazer outra vez, que se faça outra vez.”