PCP acusa Governo de agravar “empobrecimento” e de falta de “disponibilidade” para negociar

A presidente do grupo parlamentar do PCP garante que o partido vai apresentar propostas de alteração ao Orçamento do Estado para 2023 que incidam sobre a Segurança Social, a Cultura, a Justiça, as forças e os serviços de segurança, a Protecção Civil e as pequenas e médias empresas.

No rescaldo da apresentação da proposta de lei do Orçamento do Estado (OE) para 2023, o PCP acusou esta terça-feira o Governo de recusar a “resposta necessária” e de agravar “o empobrecimento da maioria da população”, falando mesmo numa “nova vaga de ataques” aos direitos dos trabalhadores e reformados. Numa conferência de imprensa do partido na Assembleia da República, a presidente do grupo parlamentar dos comunistas, Paula Santos, afirmou que o OE vai contar com a oposição do partido e acusou o PS de não ter disponibilidade para negociar.

“A proposta de Orçamento do Estado para 2023 apresentada pelo Governo PS não só aprofunda todos os aspectos negativos do Orçamento que está em vigor como se propõe agravar desigualdades e injustiças, pelo que merece a oposição do PCP”, disse a líder da bancada do partido.

Questionada pelos jornalistas sobre se o PCP admite negociar com o executivo, Paula Santos afirmou que “não foi o PCP que não quis encontrar soluções para resolver os problemas que afectam os trabalhadores, os reformados e o povo”, mas sim o “PS que não teve disponibilidade para encontrar essas soluções” na discussão do OE para 2022.

A deputada disse ainda “que não está nada marcado”, quando confrontada com um possível encontro entre o partido e o Governo, da mesma forma que confirmou que não houve nenhuma reunião sobre a execução orçamental com o executivo.

Garantindo que o PCP irá apresentar propostas de alteração ao Orçamento, a líder da bancada dos comunistas avançou já algumas ideias: o “aumento geral dos salários e das pensões”, a recuperação do “poder de compra”, a valorização de “todas as prestações sociais” ou a “tributação dos lucros extraordinários dos grupos económicos” e o “alívio da tributação sobre os rendimentos do trabalho e do consumo”.

Quanto à proposta do executivo, o PCP pede ainda o “reforço dos serviços públicos”, apoios para “os sectores produtivos e as pequenas e médias empresas” e a “garantia do direito à habitação”. As propostas a que o partido vai dar entrada no Parlamento vão incidir sobre a Segurança Social, a Cultura, a Justiça, as forças e os serviços de segurança ou a Protecção Civil.

PCP acusa PS de “farsa” e “fraude”

Para a deputada, a ideia de que esta é uma proposta de “estabilidade, confiança e contas”, como afirmou o ministro das Finanças ao entregar o documento no Parlamento esta segunda-feira, é sinónimo de “corresponder aos objectivos e interesses dos grupos económicos” e de “submissão às imposições da União Europeia”.

“As ‘contas certas’ são apenas para o capital que tem, na maioria absoluta do PS e na promoção do PSD, CDS, Chega e IL, instrumentos ao seu serviço”, afirmou, lamentando a “farsa da revalorização salarial e do trabalho digno” e a “fraude de fazer contas a partir de uma previsão da taxa de inflação de 4% em 2023 e 2% em 2024”.

Contrariamente, a líder da bancada dos comunistas defende que a proposta de OE acentua “a desvalorização do valor real dos salários”, “impõe a perda do poder de compra” dos trabalhadores e dos reformados – nomeadamente, através do “corte na actualização das pensões e reformas” e da não actualização dos escalões do IRS à taxa de inflação – e “abre a porta a escandalosos benefícios fiscais”, como a redução do IRC para as empresas, que vão agravar “a injustiça fiscal”.

“Esta é uma proposta de orçamento sem respostas de fundo aos problemas da habitação, aos direitos das crianças e dos pais, ao sector da cultura, às dificuldades de milhares de micro, pequenos e médios empresários”, acrescentou, sem se esquecer de referir a “degradação do Serviço Nacional de Saúde” e a “desresponsabilização do Governo pela escola pública”.

Ao rol de críticas dos comunistas, junta-se ainda a “manutenção de níveis baixos de investimento público” que, diz a líder da bancada, mantém a mesma previsão de 2022 e está essencialmente dependente Plano de Recuperação e Resiliência. com Maria Lopes