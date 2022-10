Costa dá o argumento para deputados do PS defenderem OE2023: “Aumentos acima da inflação”

Vestindo o fato de secretário-geral do PS, António Costa usou a palavra inflação à exaustão, sempre associada à mesma ideia: em 2023, o Governo vai aumentar salários, pensões, rendimento disponível acima dos 7,4% da taxa de inflação prevista para este ano. O primeiro-ministro foi ao Parlamento reunir-se com os deputados do PS para falar sobre a proposta do Orçamento do Estado para 2023 ontem ali entregue e para deixar a estratégia de argumentação que a bancada socialista usará no próximo mês e meio de debate do documento.