Comissão de Transparência diz não ter competência para analisar conflito de interesses de Pizarro e da mulher bastonária

A Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados declarou-se nesta terça-feira “incompetente” para analisar e produzir um parecer sobre o conflito de interesses existente no facto de o ministro da Saúde, Manuel Pizarro, poder manter-se em funções governativas ao mesmo tempo que a sua mulher ocupa o cargo de bastonária da Ordem dos Nutricionistas. A explicação está no facto de a comissão não ter competências legais para apreciar as incompatibilidades e impedimentos dos membros do Governo, que a lei prevê que seja a futura Entidade da Transparência a fiscalizar.