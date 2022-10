Um sindicato muito peculiar

Preocupando-se com tudo, menos com os problemas dos juízes que deveria representar, o senhor desembargador Manuel Soares dedica um artigo à regulação pública da advocacia, o que não é seguramente matéria da sua competência.

O senhor desembargador Manuel Soares é presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses (ASJP). Como dirigente sindical, caber-lhe-ia defender e promover os interesses sócio-profissionais dos seus associados, exercendo para o efeito as competências previstas no art. 443.º do Código do Trabalho.