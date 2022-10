O Novo Aeroporto de Lisboa. Da decisão em 2008 à situação atual

A localização do NAL em Alcochete é a única devidamente estudada, com base numa análise multicritério e numa avaliação de custo-benefício. Tem um projeto completo de execução e não contém limitações à sua expansão.

O processo de decisão – ou melhor, de indecisão - sobre a localização do Novo Aeroporto de Lisboa inicia-se em 1969 com a criação do Gabinete do Novo Aeroporto de Lisboa (GNAL). A sua criação foi justificada por, passo a citar, se encontrar praticamente dentro da cidade e não se vislumbrar qualquer hipótese de expansão. Estávamos em 1969, ou seja, há 53 anos!