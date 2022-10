Linda, Ornelas e Marcelo: a Santíssima Trindade

O chefe de Estado violou frontalmente a Constituição no que tange às suas competências, à laicidade do Estado e ao princípio da sua separação face a qualquer igreja. Infelizmente não temos um verdadeiro processo de impeachment .

Em 45 anos de vida que levo, este é o momento mais crítico da Igreja Católica em Portugal. É verdade que o fenómeno do abuso sexual de crianças não é típico do nosso país nem dos últimos tempos – arriscar-me-ia a dizer que existe desde que há Igreja. Felizmente, a percepção pública do fenómeno, a perda de importância clerical na política e na sociedade levaram a uma consciencialização cidadã que rasga o manto do silêncio e da cumplicidade. De forma corajosa e decidida, Francisco decretou tolerância zero a uma das causas da abdicação de Bento XVI.