O lobby do futebol

Causa-me muita estranheza que perante a gravidade dos factos imputados pelos tribunais ao presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, e ao seleccionador nacional, Fernando Santos, os mesmos ainda não se tenham demitido dos cargos que ocupam, ou sido demitidos por quem de direito, tendo em conta o carácter público das funções que desempenham e a confiança que os portugueses precisam de ter em quem está à frente das instituições.

Elaborar esquemas (através de empresas de fachada), assessorados por grandes escritórios de advogados, com o objectivo de enganar o Estado e fugir aos impostos, são a razão da condenação em tribunal. Eu sei que o Mundial de futebol está aí à porta, mas, tendo em conta a gravidade das condenações, quem tem poder neste país pode fechar os olhos? Ou será que o lobby do futebol manda mesmo nisto tudo?

J Sequeira, Lisboa

D. Manuel Linda: não em meu nome!

As sucessivas e deploráveis declarações do Bispo do Porto sobre a pedofilia na Igreja Católica são absurdas e incompreensíveis vindas de quem sabe o que acontece há décadas na diocese e nos sombrios bastidores dos que se afirmam pastores da fé e abusam dos mais frágeis do “rebanho”.

Camilo Castelo Branco, ao traduzir a Freira do Subterrâneo, denunciou – in illo tempore – as arbitrariedades que a Igreja compaginava com o autoritarismo social remetendo, à força, algumas mulheres que as famílias sentenciavam ao presídio/manicómio de celas conventuais aproveitadas, das Inquisições vacantes, e ali tão sedutoramente… à mão de semear para torturas novas!

O programa de Ricardo Araújo Pereira fez bem a síntese - benévola ainda assim - do que devia calar o Bispo do Porto ao invés de proferir vacuidades inauditas. É por isso imperioso que o rebanho dos diocesanos do Porto diga que não é em seu nome que se debitam inverdades e cumplicidades e que em vez de serenarem os abusados os pode levar a gritar o que o Bispo do Porto tenta comparar a pouco prováveis quedas de meteoritos e se possa, afortunadamente para as vítimas da Igreja Católica, revelar em todo o seu horror.

O vazio da Igreja Católica do Porto devia ser um sinal de alerta para D. Manuel Linda e não o mote para a boçalidade. Não vá a Igreja Católica do Porto implodir enquanto nega a plausibilidade da queda, não de um meteorito, mas de um meteoro. Não em nosso nome, D. Manuel Linda!

Maria Morais Mendes, Canidelo

A propósito da BCE

A designada Bolsa de Contratação de Escola (BCE), prevista em 2012 e aplicada em 2014 (DL 83-A), foi uma medida do governo e Passos Coelho que socialistas, comunistas e bloquistas mais atacaram. É verdade. Mas, por ironia do destino, o actual governo de maioria socialista pretende, agora, avançar com a contratação directa pelas escolas – o que é um erro – contratação que anteriormente contestara quando era oposição. Basicamente foi esta situação que o ex-ministro da Educação, Nuno Crato (2011-2015) referiu no seu artigo “As malhas que a realidade tece” (PÚBLICO de 5 de Outubro). Nuno Crato foi mais longe e escreveu que as cúpulas sindicais estiveram, ao tempo, irmanadas com os socialistas, comunistas e bloquistas ao repudiaram e contestarem a BCE. Ora, o que Nuno Crato esquece é que as organizações sindicais, como a Fenprof, mantêm a mesma coerência das posições tomadas, quer no governo anterior, quer neste governo. A contratação directa – utilizando as palavras de Nuno Crato que foi buscar a outrém –“ é um ataque à escola pública, é uma porta aberta para empregos baseados em amizades e pressões locais”. Não tenhamos dúvida. Infelizmente grassa o amiguismo, o favoritismo e o clientelismo partidário que não serão extirpados se os docentes forem contratados directamente pelas escolas. O tal alegado “perfil dos docentes” que certos directores de escolas invocam serve para tudo e é, obviamente, falacioso.O Concurso Nacional de Professores e as respectivas listas ordenadas constituem a melhor solução e a solução mais transparente.

António Cândido Miguéis, Vila Real

O “czar” Vladimir Putin

Face à minha idade, a caminhar para as nove décadas de vida, acompanhei o fim de Adolf Hitler. Não vou perder tempo com o que ele fez, ou mandou fazer, todo o mundo conhece. Este “czar” russo, pela época que atravessamos, é no meu ponto de vista muito pior, pois os tempos são outros. Putin é o principal responsável pelos crimes desta guerra, das suas tropas que continuam a matar civis inocentes nas cidades da Ucrânia. Esta guerra está a fragilizar toda a economia na Europa, veja-se o que se está a passar no nosso país, e para a Rússia está a ser um enormíssimo desastre.

Tomaz Albuquerque, Lisboa