Três coisas que as mães dizem e que enfurecem as filhas

Querida Ana,

Pelos vistos a queixa é universal. Qual queixa? Pensa bem, a mais frequente queixa da tua mãezinha, da tua sogra, e de todos as avós que conheces. Sim, exactamente, o lamento de que a parte mais difícil deste papel é o de não dar palpites.

Podia ser uma coisa só minha, ou apenas dos avós portugueses, mas o professor James Rilling, antropólogo da Universidade de Emory, e que se dedica a estudar a relação das avós com os netos, garante que, e passo a citar: “Não interferir quando discordam com os filhos sobre a forma como os netos deviam ser educados” é a maior dificuldade relatada pelas suas cobaias.

Se o senhor professor estudasse as mães, aposto que concluía por uma universalidade idêntica naquilo que mais as encanita: Precisamente as bocas das avós dos seus filhos. Please, querida, faz-me uma lista das três coisas que digo que mais te põem os nervos em franja. Não faças cerimónia. Provavelmente vou continuar a dizê-las, porque é mais forte do que eu, mas pelo menos posso esforçar-me por evitá-las nos momentos de maior tensão entre nós. Adelante!

Querida Mãe,

Só três?! Um, dois e três? Bocas de mães e sogras, certo? É sempre mais politicamente correcto dirigir-me às duas em simultâneo, e depois cada uma enfia a carapuça que melhor lhe servir. Pronto, vou tentar ser breve, ressalvando que há algumas que já não dizem, pela simples razão de que os meus filhos cresceram, mas que como me ficaram atravessadas, deixo aqui (talvez vá a tempo de salvar outras mães deste suplício). Aqui vão:

1. “Mas até chegares, eles estavam tão bem...”

Frase dita mal eu entrava pela porta e os meus filhos me recebiam com uma birra. Punha-me os cabelos em pé! Só pensava “E o que é que a minha mãe acha que posso fazer a este respeito? Não voltar, será?”

Já me disse que o seu objectivo era exclusivamente “descansar-me”, mas não era nada dessa forma que interpretava a “boca”. O que ouvia, por entre o meu cansaço, a minha insegurança e a minha frustração de chegar cheia de saudades e de ser confrontada com a obrigação de começar imediatamente a gerir uma birra, era: “São tão mimados pela mãe, que só fazem isto para lhe chamar a atenção. E, o pior, é que ela cai que nem um patinho.”

Convenhamos que quando as coisas são postas nestes termos, ficamos zangadas connosco próprias, com os nossos filhos e, claro, com quem semeou a dúvida, ou seja com os avós, evidentemente. Ninguém ganha.

2. “Ah, mas já está a mamar outra vez? Não comeu mesmo há bocadinho?”

Uma frase tão simples, mas que se transforma numa acusação e toca bem fundo na maior insegurança que sentimos como recém-mães: alimentar bem os nossos filhos. Enquanto ainda estamos a procurar aprender a ler os sinais do nosso bebé, e sempre rodeadas de opiniões alheias, esta insinuação de que já estamos a mimá-los demais ou que o nosso leite não é suficiente bom, é uma facada no coração.

3. “Não ficou lindo o corte de cabelo?”

Depois de meses de directas e indirectas sobre como o cabelo dos nossos filhos está “a precisar de um toquezinho”, chega o dia em que a mãe/sogra fica uma tarde com ele/a. Quando voltamos recebemos uma criança com um penteado novo, acompanhado da frase “Dei só um jeitinho, porque a franja estava a incomodá-lo/a”.

Não sabemos bem o que mais nos irrita, se o “apoderamento” do nosso bebé, se a tristeza que nos provocam aqueles caracóis no chão, ou se é apenas a forma como fomos apanhadas na curva, com o bónus da insinuação de que o nosso filho estava incomodado e nós, sem vermos, de braços cruzados.

Mas depois deste curto desabafo, tenho a dizer que adoro a minha mãe e a minha sogra... Quase sempre!

O Birras de Mãe, uma avó/mãe (e também sogra) e uma mãe/filha, logo de quatro filhos, separadas pela quarentena, começaram a escrever-se diariamente, para falar dos medos, irritações, perplexidade, raivas, mal-entendidos, mas também da sensação de perfeita comunhão que — ocasionalmente! — as invade. E, passado o confinamento, perceberam que não queriam perder este canal de comunicação, na esperança de que quem as leia, mãe ou avó, sinta que é de si que falam.