Pensões: afinal, crescimento e juros altos garantem sustentabilidade, prevê o Governo

Aumento das despesas com pensões é compensado pelo acréscimo das receitas com contribuições e pelas perspectivas mais favoráveis de evolução da rentabilidade do fundo de reserva da Segurança Social.

Depois de, há pouco menos de um mês, ter entregue ao Parlamento uma estimativa que pretendia demonstrar que a aplicação em 2023 da regra de actualização das pensões conduziria a aumentos da despesa que antecipavam em meia década os défices no sistema de Segurança Social, o Governo apresentou agora uma estimativa actualizada que, embora assuma mais despesa apesar de a regra não ser aplicada, reconhece que as receitas também vão subir mais e que a valorização do fundo de reserva do sistema vai ser tão alta que, nem dentro de 40 anos, este se irá esgotar.