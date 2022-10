Finanças adoptam estilo “optimista prudente”. A análise ao OE 2023

Fernando Medina entregou nesta segunda-feira o Orçamento do Estado para 2023, na Assembleia da República. Neste P24 ouvimos a análise do editor de economia do PÚBLICO, Pedro Ferreira Esteves, e da jornalista de política Marta Moitinho Oliveira.

