Famílias sem apoio directo para pagar a casa mas com “almofada” no IRS

A proposta de Orçamento do Estados para 2023 inclui uma medida que pode ajudar as famílias a fazer face ao forte aumento das prestações, decorrentes da subida das taxas de juro. A medida apresentada não representa um apoio directo, mas vai no sentido de permitir a um grande número de famílias reter menos IRS mensalmente, e dessa forma ficar com mais dinheiro disponível para suportar esse encargo.