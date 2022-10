Corte selectivo no IRC vale mais do que corte transversal para 19%

Os novos cortes selectivos no imposto sobre o rendimento das empresas (IRC) ascendem a 325 milhões de euros, pelo menos. O que significa que, na proposta para o Orçamento do Estado (OE) de 2023, o Governo vai acabar por dar às empresas um desconto bem maior no IRC do que aquele que resultaria de um corte transversal de 21% para 19%, que continua a ser defendido pelas associações empresariais, e que valia 200 milhões de euros.