Dominguinhos critica atrasos na capitalização: quatro meses depois, ainda não há contratos

O presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento (CNA) do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) alertou nesta terça-feira para a existência de “riscos elevados” por causa dos atrasos no apoio do Estado à capitalização de empresas. O tema da capitalização está na ordem do dia também por causa das medidas que o Governo incluiu na sua proposta de Orçamento do Estado para 2023, designadamente o novo Incentivo à Capitalização de Empresas.