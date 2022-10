O que o Orçamento nos diz sobre o passado e o futuro

O Orçamento do Estado de 2023, já aqui o escrevemos, é uma tentativa de cobrir muitos dos buracos abertos pela crise da guerra na Ucrânia. Preocupa-se com as famílias com menos rendimentos, tenta preservar o nervo da economia privada e deixa as classes médias, os pensionistas e parte substancial do funcionalismo público a resistir às agruras de uma crise inevitável. Usa a bonança do primeiro semestre deste ano e do fim dos apoios à pandemia para suster o custo da inflação e tenta um difícil equilíbrio nas contas do Estado no próximo.