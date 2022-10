Manchester City e Real Madrid são os primeiros nos “oitavos” da Champions

Foi o resultado mais surpreendente da noite desta terça-feira da Liga dos Campeões que viu o Manchester City e o Real Madrid a tornarem-se nos dois primeiros clubes a apurarem-se para os oitavos-de-final da competição. Em Haifa, os israelitas do Maccabi Haifa empurraram a Juventus um pouco mais para baixo numa temporada que está a ser “dantesca” para a “vecchia signora” ao vencerem por 2-0 o emblema italiano.

O dia foi mesmo de empates — nada menos que cinco — um dos quais no Parque dos Príncipes, entre o PSG e o Benfica. Equipas que até se podem qualificar com mais um empate, nos dois jogos que faltam.

Isto porque no Grupo H a Juventus viveu mais uma noite para esquecer (numa temporada que está ser penosa) ao perder por 2-0 em Haifa, ante o Maccabi - golos do internacional israelita Atzili, aos sete e 42’.

No grupo G foi dia de empates, um quadro suficiente para apurar o City, com 10 pontos, contra sete do Borussia Dortmund e dois de Sevilha e Copenhaga. João Cancelo foi titular, enquanto Bernardo Silva e Ruben Dias foram suplentes utilizados, num jogo em que os “citizens” tiveram de encarar em inferioridade numérica desde o minuto 30, por expulsão do espanhol Sergio Gomez.

No Signal-Iduna-Park de Dortmund, o Sevilha adiantou-se aos 18, através do francês Nianzou, e os locais empataram aos 35’, golo do inglês Jude Bellingham. O lateral luso Raphael Guerreiro entrou ao intervalo para reforçar a consistência do lado esquerdo do Borussia, mas sem grande sucesso.

Quem esteve claramente em campo com uma postura menos competitiva foi o Real Madrid, que, para o grupo F, empatou 1-1 em Varsóvia com o Shakhtar Donetsk. Os “merengues” apresentaram uma equipa “de segunda”, já a pensar no jogo para a Liga espanhola com o Barcelona e por muito pouco não perderam — só empataram aos 90'+5’, através de Antonio Rudiger. O resultado acaba por ser francamente injusto para os ucranianos, que dominaram, mas só marcaram uma vez, por Zubkov, aos 46’.

Em Glasgow, André Silva ficou “em branco” na vitória por 2-0 do RB Leipzig sobre o Celtic. Os golos foram creditados a Timo Werner (75') e Forsberg (84').

O mais “embrulhado” dos grupos que nesta terça-feira estiveram em acção é o E, com as quatro equipas num “intervalo” de três pontos. Comanda o Chelsea, com sete, contra seis do Salzburgo e quatro de AC Milan e Dínamo Zagreg.

No estádio Giuseppe Meazza, a expulsão de Tomori, aos 18 minutos, terá sido determinante, deixando o AC Milan claramente mais frágil. Jorginho, de penálti, aos 21 minutos, e Aubameyang, aos 34, concretizaram a vitória dos londrinos perante o campeão italiano, em que o luso Rafael Leão, substituído aos 80’, não desequilibrou.

Em Zagreb, Seiwald adiantou o Salzburgo, aos 12’, e Ljubicic fez o golo do Dínamo, aos 40’.