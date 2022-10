Jorge Fonseca perde título de campeão mundial

O estatuto não ganha títulos e Jorge Fonseca perdeu nesta terça-feira o título de campeão do mundo de judo na categoria de -100kg em Tashkent, terminando a competição em sétimo.

O judoca nacional, bicampeão mundial de 2019 e 2021, sofreu para ultrapassar o primeiro grande obstáculo do dia, um antigo medalhado em Jogos Olímpicos e campeão mundial, o romeno, de origem cubana, Asley González.

A estreia exigiu um fôlego redobrado ao judoca do Sporting, com um combate que se prolongou para lá dos quatro minutos - Fonseca impôs-se garças a um waza-ari aos 6m29s.

Seguiu-se o sérvio Bojan Dosen (54.º), a quem Jorge Fonseca já tinha derrotado por duas vezes, mas para quem estava de sobreaviso, depois de este ter eliminado o japonês Kentaro Iida.

Fonseca “despachou” com relativa facilidade o sérvio - a quem já tinha vencido duas vezes (2019 e 2022) -, mas o histórico com o azerbaijano Zelym Kotsoiev (11.º do mundo) era-lhe claramente desfavorável (4-1), e possivelmente “pesou” no combate seguinte.

Fonseca nunca conseguiu lidar com a “envergadura” do azerbaijano e as suas tentativas de pega por cima e esteve sempre em desvantagem, fruto de um waza-ari aos 1m46s de combate e um ippon, quando tentava reverter a desvantagem, nos segundos finais.

Restava a consolação de um bronze, que para Jorge Fonseca até podia ser o terceiro em três campeonatos consecutivos.

Diante do georgiano Ília Sulamanidze (sexto do mundo), o judoca português entrou confiante e ao ataque e foi sem surpresa que Jorge Fonseca pontuou para waza-ari, ainda a 2m45s do final. Mas bastaram poucos segundos - numa nova tentativa do português em resolver o combate -, que Sulamanidze conseguiu prendê-lo e partir para o osaekomi (imobilização e ippon).

Portugal fechará a participação nos Mundiais de Tashkent na quarta-feira, com a entrada em cena de Rochele Nunes (+78kg).

Dos oito judocas em competição, Bárbara Timo (-63kg) teve o melhor desempenho, com a atleta do Benfica a chegar no domingo ao bronze na sua categoria.