Cimeira de líderes em Paris sem Lionel Messi e David Neres

Empatados na liderança do Grupo H da Liga dos Campeões, Paris Saint-Germain e Benfica defrontam-se esta noite no Parque dos Príncipes com uma baixa de peso para ambos os lados

É o primeiro de três duelos de grau de dificuldade muito elevado que o Benfica terá em apenas duas semanas – dia 21 joga no Estádio do Dragão, quatro dias depois recebe a Juventus -, e, em causa, está a liderança do Grupo H da Liga dos Campeões. Sem qualquer derrota nos 16 jogos oficiais que disputaram esta época, os “encarnados” terão esta noite (20h00, Eleven1) pela frente o ainda também invencível Paris Saint-Germain (PSG), num embate em que não estarão dois dos protagonistas de ambas as equipas: Lionel Messi e David Neres são baixas confirmadas devido a lesão.

As duas notícias chegaram com uma diferença de duas dezenas de minutos. E começaram por colocar um sorriso nos adeptos benfiquistas: Roger Schmidt não terá que se preocupar com a melhor estratégia para travar Lionel Messi. Uma semana depois de marcar no Estádio da Luz, partida em que acabou substituído com problemas nos gémeos, o argentino não jogou no fim-de-semana em Reims, na primeira partida esta temporada na qual os parisienses não marcaram qualquer golo (0-0) e, depois de falhar o treino matinal da equipa, ao início da tarde de ontem chegou a confirmação oficial: devido a um “pequeno desconforto no gémeo”, Messi juntou-se a Nuno Mendes, Renato Sanches e Presnel Kimpembe no grupo dos indisponíveis para defrontar o Benfica.

Pouco depois, a segunda novidade foi menos animadora para as “águias”. Suplente não utilizado no sábado no jogo contra o Rio Ave para a I Liga, David Neres não integrou a comitiva do clube lisboeta que viajou para Paris devido a uma lesão muscular na coxa esquerda.

Sem o internacional brasileiro, que seria certamente uma arma importante para a estratégia de Schmidt na capital francesa, foram 24 os convocados pelo treinador das “águias”, destacando-se o regresso de Henrique Araújo, que tem sido utilizado nos últimos jogos na equipa B.

A ausência de Messi e Neres foi, sem surpresa, um dos temas em destaque nas duas conferências de imprensa de antevisão do jogo dos treinadores das duas equipas. Do lado do Benfica, Schmidt desvalorizou a ausência do argentino, adiantando que “seria uma abordagem errada” pensar que os “encarnados” ficaram em vantagem “só porque um jogador não estará do outro lado”. “É um jogador especial, consegue mudar tudo de um momento para o outro. Mas existem outros jogadores do PSG que também têm essa capacidade. Também não vamos ter o Neres, que é um jogador muito importante para nós”, referiu o técnico germânico.

Analisando o jogo em Lisboa entre o clube português e francês, Schmidt explicou que ilações tirou do duelo: “Aprendemos que precisaremos de estar num nível muito alto e que os jogadores precisam de estar concentrados em cada momento do jogo. A chave será também acreditarmos muito em nós. Amanhã [hoje] será um novo capítulo deste jogo, frente a um adversário muito forte que teremos certamente pela frente.”

Antevendo “um jogo muito difícil” contra uma “equipa com muita qualidade individual” que terá a “vantagem de jogar em casa”, o alemão pediu “bravura” aos seus jogadores, e não recusou dizer quais os planos que tem para Henrique Araújo.

“Ele tem estado muito bem esta temporada e é um grande jogador, um grande talento. O nosso objectivo comum é que ele evolua da melhor forma possível. Temos deixado que jogue na equipa B para ir somando minutos, mas estamos convencidos da qualidade que tem e acreditamos muito nele. E é por isso que está aqui connosco.”

Assumindo-se como preocupado pela ausência de Messi, do outro lado Christophe Galtier não escondeu a “importância” do argentino. “Sabemos a importância dele no nosso jogo. Não podemos estar contentes. É muito preocupante porque é o dinamizador de ataque. Teremos de encontrar outras ligações para podermos criar perigo junto do Benfica e claro que muda muita coisa na organização”, disse o treinador francês.

Galtier abordou também “as dificuldades” que o Benfica colocou aos parisienses há uma semana, vincando que “houve alguns erros defensivos nos primeiros minutos” e é necessário compreender “se houve falta de compreensão” e se será necessário “uma abordagem menos agressiva”.