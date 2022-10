Benfica empata em Paris e fica muito perto dos “oitavos”

O Benfica empatou nesta terça-feira a um golo com o Paris Saint-Germain no Parque dos Príncipes e ficou muito perto de conseguir garantir um lugar nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões. Tal como tinha acontecido há uma semana no Estádio da Luz, os franceses marcaram primeiro – Mbappé de penálti aos 40’ -, mas, na segunda parte, João Mário, também de grande penalidade, estabeleceu o resultado final numa igualdade.

Com o ponto garantido em Paris, o Benfica continua a repartir a liderança do Grupo H da Liga dos Campeões com o Paris Saint-Germain, agora com oito pontos, e tem mais cinco pontos que a Juventus e o Maccabi Haifa – os israelitas derrotaram de forma surpreendente os italianos, por 2-0.