Benfica empata em Paris horas depois de ganhar em Haifa

Era, em teoria, o jogo de grau de dificuldade mais elevado da era Roger Schmidt no Benfica até ao momento, mas o currículo do treinador alemão continua incólume. A quarta jornada do Grupo H da Liga dos Campeões arrancou ontem com uma boa notícia para as “águias” — derrota da Juventus em Haifa — e ficou concluída com mais uma exibição de qualidade dos “encarnados”. Tal como tinha acontecido no Estádio da Luz, o Benfica travou (1-1) o Paris Saint-Germain no Parque dos Príncipes — Mbappé e João Mário marcaram de penálti —, resultado que deixa os benfiquistas perto dos “oitavos” da Champions: se não perder com a Juventus em Lisboa, as “águias” qualificam-se de imediato se o Maccabi não ganhar em Paris.

Ainda antes de PSG e Benfica entrarem em campo, a notícia que a Juventus tinha acrescentado mais um mau capítulo a uma época que está a ser para esquecer — a equipa de Turim tem mais derrotas do que vitórias em jogos oficiais — retirou pressão ao duelo entre parisienses e lisboetas. Talvez por isso, o jogo não teve a qualidade do frente-a-frente entre os dois clubes há uma semana.

Sem um dos seus jogadores mais repentista e criativo (David Neres), Schmidt fugiu ao guião habitual. Não tendo o brasileiro, o treinador optou por não colocar em campo um atleta de características semelhantes, apostando em Fredrik Aursnes.

A entrada do médio norueguês abria um leque alargado de soluções tácticas, mas Schmidt escolheu uma das mais inesperadas: manter o 4x4x2, com Aursnes no flanco esquerdo e João Mário a passar para o lado direito. Com esta opção, o Benfica conseguiu ganhar robustez defensiva nas alas, mas perdeu alguma capacidade de desequilibrar e servir com qualidade os dois jogadores mais avançados: Rafa e Gonçalo Ramos.

Do outro lado, Christophe Galtier fez o que se previa. Sem Kimpembe, Nuno Mendes, Renato Sanches e Lionel Messi — a ausência do argentino tornou o futebol dos franceses previsível —, o técnico do PSG fez regressar Hakimi, Vitinha e Neymar, que não tinham sido titulares em Reims para a Liga francesa, colocando uma cara bem conhecida dos benfiquistas no ataque: Sarabia jogou no lugar de Messi.

O arranque da partida teve, no entanto, mais Benfica do que PSG. Três dias depois de, pela primeira vez esta época, terem terminado um jogo sem marcar, os parisienses entraram em campo amorfos e pouco agressivos — terminaram a partida com quatro faltas cometidas. E o Benfica aproveitou. Mostrando personalidade, as “águias” assumiram o controlo e retiraram a bola aos franceses. Todavia, tirando um par de ameaças com pouco perigo, o primeiro terço do jogo passou sem problemas para ambos os guarda-redes.

Positivo/Negativo Positivo Aursnes O internacional norueguês foi a novidade na equipa inicial escolhida por Roger Schmidt, mas a principal surpresa foi a posição que ocupou em campo. Jogando na esquerda do meio-campo, Aursnes não conseguiu dar muitas soluções ofensivas à equipa, mas teve um papel decisivo na forma como ofereceu consistência ao futebol dos “encarnados”.

Positivo António Silva A exibição do jovem defesa português podia ter ficado condicionada pelo penálti que cometeu, mas António Silva voltou a mostrar muita maturidade e não se deixou afectar por esse momento, terminado a partida com mais uma prestação de qualidade. Negativo Neymar Ao contrário de Mbappé, que, mesmo a meio gás, foi sempre um problema para a defesa benfiquista quando teve a bola, Neymar deu apenas nas vistas pelo tempo que passou no chão e pela forma como tentou “arrancar” amarelos aos adversários.

Negativo Sarabia Sem Messi, o avançado espanhol teve mais uma oportunidade para ganhar estatuto na equipa, mas não aproveitou a titularidade.

Com a partida desinteressante e jogada a um ritmo baixo, o zero ao intervalo parecia uma inevitabilidade. Porém, aos 38’, uma má abordagem de António Silva terminou num toque no pé de Bernat na área. Mbappé, que até aí tinha passado ao lado do jogo, aproveitou o penálti para fazer o seu 31.º golo na Liga dos Campeões e tornar-se no melhor marcador do PSG na competição.

A perder, Schmidt não mexeu ao intervalo. E o início da segunda parte não foi muito diferente dos primeiros 45 minutos. Com o Benfica a ter mais bola, o jogo continuava a ser pautado pela ausência de emoção e perigo para os dois guarda-redes. Até que a história da primeira parte se repetiu: na mesma área onde António Silva tinha cometido penálti, uma entrada imprudente de Verrati resultou num toque no pé de Rafa. Tal como tinha acontecido em Turim, João Mário assumiu a responsabilidade e, de grande penalidade, restabeleceu o empate.

Com cerca de meia hora para jogar, o jogou mudou. Com um ponto na mão que valia ouro, o Benfica recuou e o PSG passou a jogar mais próximo da baliza de Vlachodimos, mas apenas por uma vez o guarda-redes viu-se em apuros: aos 86’, Mbappé voltou a colocar a bola no fundo da baliza, mas estava fora-de-jogo.

Sentindo menos dificuldades do que seria previsível, o Benfica saía de Paris bem vivo e com pé e meio nos “oitavos” da Liga dos Campeões.