Terça na TV: canais, contas, orçamentos e a audácia de Arcimboldo

CINEMA

Os Gatos Não Têm Vertigens

AXN Movies, 11h53

Com realização de António-Pedro Vasconcelos, uma história incomum sobre amor e amizade. Aos 18 anos, Jó (João Jesus) é já um rapaz desencantado. Vem de uma família disfuncional, foi criado com pouco afecto e deixou-se levar pelas piores companhias. Rosa (Maria do Céu Guerra), de 73 anos, é uma mulher bondosa que não consegue lidar com a morte recente do marido (Nicolau Breyner). Quando Jó é expulso de casa, refugia-se no terraço de Rosa e ela acolhe-o. É o início de uma cumplicidade incompreendida.

Blue Valentine - Só Tu e Eu

Nos Studios, 13h10

Com o casamento à beira da ruptura mas dispostos a salvar a relação, Cindy e Dean buscam no seu passado os motivos que os levaram a amar-se. Mas aquele amor está mesmo perto do fim e já nem a filha pequena os parece unir. Um filme realista sobre as dificuldades da vida a dois, sem moralismos nem culpabilização, realizado pelo documentarista Derek Cianfrance, com Ryan Gosling e Michelle Williams (nomeada para o Óscar) nos papéis principais.

The Accountant - Acerto de Contas

Fox, 23h03

Diagnosticado com autismo na infância, Christian Wolff sempre se sentiu mais inclinado para a matemática do que para qualquer relacionamento interpessoal. O seu cérebro brilhante levou-o a trabalhar em contabilidade, área em que rapidamente se destacou.

Paralelamente ao emprego oficial, colabora com perigosas organizações criminosas. Através de uma inteligente “contabilidade criativa”, aproveita lapsos e omissões da lei para manipular dados. Mas há uma investigação em curso que pode revelar uma fraude de milhões.

Ben Affleck, J.K. Simmons, John Lithgow e Anna Kendrick dão vida a este thriller realizado por Gavin O’Connor, segundo um argumento de Bill Dubuque.

O Joelho de Claire

RTP1, 00h52

Quinto capítulo dos Seis Contos Morais escritos e realizados por Éric Rohmer. Datado de 1970, conta com Jean-Claude Brialy, Aurora Cornu e Béatrice Romand no elenco. Passada à beira de um lago, durante umas férias, é uma história de sedução entre um diplomata e uma jovem muito mais nova que ele.

INFORMAÇÃO

É Ou Não É? - O Grande Debate

RTP1, 22h09

Directo. Num momento económico delicado e incerto, em que a inflação e a subida das taxas de juro já se fazem sentir na carteira das famílias portuguesas, Carlos Daniel convida um painel a analisar e debater as principais medidas do Orçamento do Estado anunciado ontem pelo Governo.

DOCUMENTÁRIOS

Ghislaine Maxwell: Na Sombra de Epstein

TVCine Emotion, 17h10

Dezenas de entrevistas exclusivas e documentos inéditos combinam-se para traçar o retrato de Ghislaine Maxwell, a mulher que vivia na sombra de Jeffrey Epstein. Esmiúça o seu passado, a sua relação com ele e o seu papel na rede de exploração de menores liderada pelo namorado multimilionário. A antiga socialite britânica está a cumprir uma pena de 20 de prisão, depois de ter sido condenada por aliciar e recrutar menores.

Canais Incríveis

RTP2, 20h35

Viagem pelos feitos de engenharia associados a projectos de construção e manutenção de canais, através de três exemplos franceses: os canais de Midi, Bourgogne e Alsácia.

Arcimboldo, Retrato de Um Audaz

RTP2, 23h44

Benoit Felici assina este estudo da obra e legado de Giuseppe Arcimboldo, pintor italiano do século XIV que ficou famoso pelos seus retratos “compostos” por frutas, vegetais, cereais e outros ingredientes. Focado na audácia e no pioneirismo do artista, o documentário avalia a sua influência em correntes que surgiram muito depois – como o surrealismo –, estabelecendo paralelos e levantando a questão: “e se Archimboldo fosse um pintor de arte moderna antes do seu tempo?”