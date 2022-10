Angela Lansbury (1925-2022), a detective televisiva de Crime, Disse Ela e estrela da Hollywood clássica

Actriz morreu aos 96 anos, em sua casa e durante o sono. Apesar de ter pisado palcos e sido estrela de cinema, a fama mundial chegou com uma caseira série de crime em que interpretava uma escritora e detective amadora.

A actriz britânica Angela Lansbury morreu esta terça-feira aos 96 anos, após uma longuíssima carreira de oito décadas em que interpretou os mais diversos papéis no palco, no cinema clássico de Hollywood e na televisão, mas que há muito tinha firmado a primeira referência do seu obituário: era a escritora e detective amadora Jessica Fletcher na série Crime, Disse Ela, que desde a década de 1980 até à actualidade ocupa um espaço aparentemente perene na televisão internacional e portuguesa. Foi nomeada para um Óscar na sua estreia cinematográfica, em 1944, e perdeu 12 Emmys por cada uma das temporadas de Crime, Disse Ela.