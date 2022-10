Mais de 200 baleias encalhadas na Nova Zelândia foram sacrificadas

A agência para a conservação da Nova Zelândia afirmou, esta terça-feira, que todas as 240 baleias-piloto encalhadas na remota ilha Pitt tiveram de ser sacrificadas. A notícia chega poucos dias após a morte de 215 baleias numa enseada próxima à ilha de Chatham.

Dave Lundquist, consultor marinho da agência neozelandesa, afirmou que uma equipa técnica avaliou a situação na segunda-feira e viu-se obrigada a sacrificar as baleias sobreviventes.

“Esta decisão nunca é tomada de ânimo leve, mas em casos como este é a opção mais suave”, referiu Lundquist à agência Reuters, por e-mail. Os técnicos de conservação não tentaram devolver as baleias à água devido ao risco de ataque de tubarões a humanos e aos próprios cetáceos, referiu.

Daren Grover, responsável da organização Project Jonah, que lida com baleias encalhadas, afirmou também que não havia no local pessoas suficientes para levar a cabo este tipo de intervenção arriscada.

“Os grandes tubarões-brancos são conhecidos por frequentar as águas costeiras de Chatham. Se tivermos baleias mortas na praia ou nas águas rasas, elas atrairão tubarões para ainda mais perto da costa. Então, qualquer ser humano que tente ir até lá [ajudar as] baleias corre um risco muito maior de ser atacado”, afirmou Grover, desta vez em declarações ao diário britânico Guardian.

As ilhas Pitt e Chatham formam o arquipélago de Chatham, que fica a cerca de 840 quilómetros da costa Leste da Ilha Sul da Nova Zelândia. Cerca de 800 pessoas vivem na ilha de Chatham, a maior, ao passo que apenas 40 habitam Pitt.

Grover disse que, dada localização geográfica do arquipélago, perto de onde o oceano subtropical e o subantárctico se encontram, havia uma abundância de vida marinha. As baleias terão sido atraídas por este próspero “banquete”. O Guardian refere que as causas do episódio não são claras.

O encalhe na zona da ilha Chatham ocorreu no sábado e também levou a que as baleias-piloto sobreviventes fossem sacrificadas.

Há menos de um mês, um episódio semelhante ocorreu na costa oeste da Tasmânia, na Austrália. Apesar das tentativas de resgate, as autoridades locais anunciaram a morte dos animais. Tanto a Nova Zelândia como a Austrália são países que testemunham com frequência encalhes em massa de baleias. Isto deve-se ao facto de haver grandes grupos de baleias-piloto a viver nas águas profundas próximas de nações insulares.

O termo “baleia-piloto” é a designação comum dos mamíferos cetáceos do género Globicephala, presentes em todas partes do globo (exceptuando as águas do Árctico). Estes cetáceos podem ter entre quatro a seis metros de comprimento e apresentam uma coloração escura, de acordo com a enciclopédia Britannica.