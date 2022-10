A vida austera de que o orçamento não fala

Em tempo de pandemia, e nas contas do Banco de Portugal, os portugueses pouparam 17,5 mil milhões de euros. É um número muito elevado que corresponde praticamente a um quarto do empréstimo da troika em 2011.

A poupança dos portugueses não costuma atingir estes números: o mais habitual é rondar os 8/9 mil milhões de euros. Neste século, teve três picos, além do mais recente: 13,2 mil milhões em 2003; 14,9 em 2009 e 12,3 em 2012.

Mas a “poupança da covid-19” foi diferente. Não foi o medo de uma recessão que travou o consumo, foram os confinamentos, as restrições à circulação, os horários reduzidos do comércio, as entradas limitadas nas lojas, o medo do vírus. Trabalhar, comer e estudar em casa representou uma poupança real para as famílias.

Não faço ideia que parte desse dinheiro poupado foi gasto entretanto no regresso à normalidade que coincidiu com a invasão da Ucrânia e consequente crise inflacionária. Mas senti, sentimos todos, que os restaurantes se encheram outra vez, as noites de Verão tiveram a animação de antigamente, o turismo e as deslocações superaram níveis pré-pandémicos. A “febre” do pós-covid, a juntar ao aumento de preços gerado pela mais recente guerra na Europa, pode muito bem ter queimado parte das provisões que havia para aguentar o que aí vem e que nem sempre se soube que vinha.

E o que vem, afinal? De acordo com o prognóstico macroeconómico do Governo, e como o PÚBLICO escreveu quando ainda não havia orçamento, vem um crescimento de 1,3% em 2023, um défice de 0,9%, uma redução da dívida para 110,8% e uma inflação de 4%. “Para o ano que vem, o crescimento provavelmente é realista com um empurrão deste ano, a inflação é porventura mais questionável, mas não é impossível”, analisou o Presidente da República. “O Governo pode enganar-se, mas não altera de propósito os dados porque isso cairia em cima dele daqui por três ou quatro meses”, disse ainda, a partir de Malta.

Eram estes os números que Marcelo Rebelo de Sousa pedia há três semanas, para que os portugueses tivessem a noção clara do próximo ano. Visto daqui, os dados não parecem pintar um cenário assim tão preocupante (ou não fosse António Costa um persistente optimista) — aliás, o próprio Presidente acabou por considerar que se trata de uma previsão mais favorável do que esperava.

Contudo, há outro factor a ter em conta no ano que vem: chama-se austeridade. Não a austeridade da troika, dos salários reduzidos e dos subsídios de férias e de Natal cortados para metade. Não aquela austeridade que reduziu as indemnizações por despedimento ou acabou com quatro feriados. A austeridade com que podemos defrontar-nos não é provocada por reformas decididas pelo Governo (pelo menos do nosso) nem está prevista no Orçamento do Estado — é a vida austera que a guerra nos pode impor, uma novidade absoluta para quem nunca viveu tempos parecidos: cortes programados no fornecimento de electricidade, reduções do consumo de energia, água quente ou aquecimento a horas marcadas, apagões nas telecomunicações, racionamento de certos alimentos ou aumento de preços (como já vimos acontecer no caso dos combustíveis) para valores proibitivos.

Concluo dizendo apenas que não sou uma pessimista confessa e estou até bastante treinada para ver o lado positivo das coisas e a luz ao fundo o túnel — só ainda não o consigo ver nesta guerra que já leva 228 dias.