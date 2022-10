Agricultores acusam Governo de cortes e atrasos nos apoios. PSD garante que vai levar medidas ao OE2023

A Confederação Nacional da Agricultura (CNA) acusou na sexta-feira o Governo de cortar e atrasar o apoio à electricidade verde utilizada nas explorações agrícolas e pecuárias, cuja concretização diz ter “saído a ferros” do Ministério da Agricultura, num comunicado divulgado online. O PSD, partido que na passada quinta-feira submeteu uma questão à ministra da Agricultura sobre este tema, critica a falta de uma “resposta capaz” do Governo e promete dedicar “uma atenção especial a toda a agricultura” nas propostas de alteração ao Orçamento do Estado de 2023 (OE2023).

Com a criação de um apoio aos custos com a electricidade no sector agrícola e pecuário, aprovada em Janeiro de 2021 pela Assembleia da República, e em vigor desde Janeiro deste ano, os pequenos e médios agricultores deveriam ter direito a um apoio de 20% no valor da factura da electricidade em explorações agrícolas inferiores a 50 hectares ou explorações pecuárias com no máximo 80 cabeças. E de 10% para explorações com valores superiores.

Contudo, os representantes do sector denunciam que os agricultores sem animais recebem neste momento um apoio de apenas 10%, mesmo que tenham uma exploração com menos de 50 hectares, devido a uma alteração imposta por um diploma conjunto dos ministérios das Finanças e da Agricultura publicado em Março que regulamenta a lei. Trata-se de uma “artimanha legal”, acusa a entidade.

A confederação revela ainda na nota que os pagamentos a retroactivos previstos desde Janeiro deste ano não estão a ser pagos. “Estes cortes e atrasos são inaceitáveis numa altura em que enfrentamos uma crise sem precedentes na agricultura e em que os custos dos factores de produção, nomeadamente da electricidade, não param de aumentar”, afirma.

A CNA responsabiliza também o ministério da Agricultura por “falta de vontade” em concretizar o apoio à electricidade verde e por colocar “em causa o cumprimento de leis aprovadas na Assembleia da República”.

À semelhança dos agricultores, o PSD afirma, na pergunta enviada à ministra da Agricultura, que houve “um atraso na implementação da ajuda prevista em 2021”, tendo em conta que só a 30 de Julho terminaram as candidaturas ao apoio. E questiona não só quantas candidaturas foram submetidas e que montante foi atribuído através das mesmas, como também se o Governo irá aumentar o financiamento do apoio da electricidade verde.

Ao PÚBLICO, o deputado social-democrata João Moura afirma que o sector agrícola que, “durante a pandemia não parou um minuto”, vê actualmente “os seus custos de produção elevadíssimos e da parte do Ministério da Agricultura não tem uma resposta capaz”, apesar do “grito de alerta” dos agricultores.

“Aquilo que vimos foi a ministra a fazer um rolo compressor com a Confederação Agrícola de Portugal (CAP) em tom de ameaça. Não é isto que se espera”, atira o deputado, relembrando o momento em que Maria do Céu Antunes acusou a CAP de aconselhar os eleitores a não votarem no PS, quando confrontada pelos representantes dos agricultores sobre a falta de medidas do executivo para mitigar os efeitos da seca no sector.

Em resposta, o partido garante que está disponível “para ajudar o Governo na tomada de posições e medidas de que o sector agrícola de forma desesperada está a carecer” e tenciona fazê-lo já em sede orçamental.

Considerando que as linhas gerais do OE2023 apresentadas esta sexta-feira aos partidos, e cujo documento será entregue ao início desta tarde no Parlamento pelo executivo, ficam “aquém de uma emergência momentânea”, João Moura assegura que o PSD “obviamente vai dedicar uma atenção especial a toda a agricultura”, designadamente através de “medidas excepcionais” como a redução dos preços dos combustíveis e da energia.