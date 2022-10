Inclusão total de alunos com necessidades especiais significativas: uma mera ilusão?

Presentemente, face à realidade que vivemos no nosso país quanto à qualidade dos serviços de educação especial, coloca-se-nos um desafio: ou perseguimos a excelência; ou nos ajustamos ao marasmo administrativo e educacional que parece ter lançado a educação de crianças e adolescentes com necessidades especiais significativas (NES) na mediocridade, com todas as consequências negativas que daí advêm para elas e para as suas famílias. Na minha ótica, só há uma alternativa: aceitar a responsabilidade de promover a implementação de programas eficazes que se baseiem em factos e não em mitos, que se apoiem na investigação e não em modas, e que tenham como referência a defesa dos direitos das crianças e adolescentes com NES.