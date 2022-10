Ciência em Portugal

Gostaria de pôr em relevo o tema tratado no PÚBLICO de 3 do corrente por Tiago Ramalho: a situação da ciência produzida em Portugal. Do texto ressalta o diagnóstico pouco animador feito pelos coordenadores do relatório apresentado pelo observatório social da Fundación “la Caixa” e bem resumido no título do artigo: de facto, a ciência entre nós é frágil, precária e de pouco impacto.

Dada a importância social, económica e política de uma investigação e ensino fortemente apoiados na progressão da ciência, tal situação é, claramente, altamente nociva para as perspectivas de desenvolvimento e progresso do próprio país. E, mais paradoxalmente, não resulta de deficientes condições de partida: temos uma população de cientistas de dimensão senão ideal já muito razoável, a sua qualidade é elevada ou excelente, a produtividade (em trabalhos publicados) boa ou elevada, as instalações e aparelhagem suficientes ou boas, excepto para alguns nichos cuja presença não é exigível em todos os países.

Tendo conhecido um ambiente científico bem mais difícil e rarefeito durante as várias décadas da minha actividade na investigação científica, creio que os remédios para esta situação não são desconhecidos nem inalcançáveis.

Em primeiro lugar, impõe-se acabar com a precariedade actual: viver com uma bolsa que dura alguns anos e não tem qualquer garantia de continuação de apoio, mesmo que o trabalho desenvolvido e as provas apresentadas sejam excelentes, é injusto, humilhante e desincentivador. Uma situação transversal a todas as áreas da investigação e que não pode ser justificada de forma racional: para quê gastar milhões em bolsas de doutoramento ou pós-doutoramento para no fim tocar a valsa do adeus?

Claro que há necessidade de avaliar as pessoas e as instituições, evitando preferências, amiguismos ou pactos de interesses. Mas o sistema de avaliação tem de ser transparente, os avaliadores conhecidos e adequados à área para a qual foram solicitados. Muitas vezes, porém, tal não se verifica e as probabilidades de um recurso ter êxito são, na prática, nulas.

Outro importante aspecto é o da relação da ciência com a Universidade ou com a economia, que não pode ser aqui exposta com o necessário pormenor; mas que fique bem claro que sem transparência, discussão franca dos objectivos e interesses das partes não será possível progredir nesta área.

Finalmente, o impacto: pouca gente conhecerá, no nosso país, o nome de cientistas de reconhecida estatura, para além de alguns cuja notoriedade resulta sobretudo da sua actividade vulgarizadora. A desvalorização e desconfiança da pessoa comum em relação à ciência e à (ao) cientista podem desvanecer-se através da educação (como já acontece em algumas escolas) e através da difusão, nos meios de comunicação, de actividades, êxitos, ou da vida quotidiana dos nossos cientistas. Por exemplo, o PÚBLICO poderia ter uma série de visitas e entrevistas a núcleos das mais diversas ciências, praticadas dentro e fora de universidades; para que se entendesse que se trata de mulheres e homens que fazem o seu trabalho, gostam do que fazem, querem fazê-lo bem e querem viver uma vida normal, segura e digna.

Walter Osswald, Porto

A “Economia de Francisco"

Leio os ecos do encontro de Assis, presidido pelo Papa, em que foi assinado um “Pacto por uma nova Economia”, na linha das preocupações insistentes do Santo Padre com a “economia que mata” e os seus tremendos corolários globais. Este documento sucede a um outro, resultante de um encontro online realizado em 2020; nesse outro, havia a referência a medidas mais concretas e práticas, como a de fazer reflectir esse pensamento nos planos de estudos escolares e universitários. De qualquer modo, que gigantesco e fascinante desafio se desenha para as escolas de economia e gestão das universidades católicas! Até aqui, julgo que têm interpretado a sua missão (e a sua razão de ser) sobretudo no sentido de prepararem o melhor possível os seus alunos para triunfarem na economia de predadores que o Papa teimosamente denuncia. Têm, sem dúvida, tido grande êxito nessa missão. Contudo, parece que as ideias e o movimento da “Economia de Francisco” – e, já agora, por que não ousar dizê-lo: o Evangelho –​ apontam claramente em sentido diferente. Não sei se esta questão está inscrita nalguma ordem do dia, mas parece inevitável e inadiável.

António Monteiro Fernandes, Lisboa