O horror como estratégia

A Rússia bombardeou ontem várias cidades ucranianas como já não o fazia há muito tempo, incluindo o centro de Kiev, com as consequências que se conhecem. A guerra não corre de feição ao Kremlin: os EUA anunciam novo pacote de ajuda militar e a União Europeia novo pacote de sanções, o Exército ucraniano vai dando inesperadas provas de recuperação, a mobilização parcial decretada por Vladimir Putin desmobilizou milhares de russos, o armamento intacto, deixado para trás pelas suas trocas, é exibido como troféu e como arma de arremesso sobre as suas próprias posições, e uma obra emblemática do regime, a ponte de Kerch, que une a península da Crimeia à federação russa, foi seriamente danificada.