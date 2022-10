Quando o Porto invisível é o destino (virtual) dos autocarros do Porto

Rui Maia traz o orgulho das suas origens tatuado no corpo. E, no entanto, tanto o berço como a morada foram apagados do seu currículo. Em entrevistas de emprego, adoptou há muitos anos uma regra de ouro: “Tenho de dizer que moro em Gondomar, na casa da minha sogra.” A aprendizagem veio com os olhares amedrontados dos empregadores quando percebiam ter à frente um morador do bairro do Cerco. O emprego, sabia antes da resposta formal, não seria dele. “Primeiro sou cigano, depois moro no Cerco...” O “não” estava garantido. A tristeza de Rui Maia também: “Há pessoas tão boas aqui”, comenta junto ao bloco 2 do bairro na periferia do Porto. “É muito injusto.”